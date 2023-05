A Ganzirri l'assemblea No Ponte: "Discutere insieme di cosa fare per opporci" - Tempostretto

Il comitato di Capo Peloro sarà dalle 10.30 alle 12.30 di domenica davanti la chiesa di San Nicola con l'obiettivo di "far conoscere i danni che causerebbe il Ponte sullo Stretto"

MESSINA – Il comitato No Ponte Capo Peloro torna a riunirsi per sensibilizzare la popolazione sui danni che il Ponte sullo Stretto causerebbe, qualora venisse davvero costruito. Domenica 14 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.30, si terrà un’assemblea pubblica in piazza Cutugno, davanti la chiesa di San Nicola, con un obiettivo preciso: “Far conoscere i danni che causerebbe il ponte sullo Stretto e per discutere insieme di cosa possiamo fare per opporci a tutto questo”.

“In questa occasione – spiega il comitato – parleremo dell’impatto del ponte sulla riserva naturale Laguna di Capo Peloro, con addirittura il rischio di prosciugamento del Lago di Ganzirri; le ragioni per cui il ponte non può essere considerato green; il caos che si potrebbe avere sulla viabilità di Capo Peloro e della città; l’eventuale effetto sull’occupazione lavorativa nel settore marittimo. Sarà allestita una piccola mostra e sarà disponibile inoltre il nostro info-point per sapere se la particella della propria abitazione o attività produttiva sarà interessata da esproprio o servitù”.

