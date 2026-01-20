 Eccezionale per intensità e durata: l'esperto spiega il ciclone Harry a Messina VIDEO

Eccezionale per intensità e durata: l’esperto spiega il ciclone Harry a Messina VIDEO

Silvia De Domenico

Eccezionale per intensità e durata: l’esperto spiega il ciclone Harry a Messina VIDEO

martedì 20 Gennaio 2026 - 20:00

"Una mareggiata che potrebbe arrivare a durare 36-48 ore con onde alte fino a 7 metri"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un evento eccezionale per intensità e durata. L’esperto meteorologo del Comune di Messina, Daniele Ingemi, spiega l’evoluzione del ciclone Harry che ha colpito Messina. I maggiori danni si sono registrati sulla riviera ionica e nella zona sud di Messina.

Daniele Ingemi

“Mareggiata di 36-48 ore con onde alte fino a 7 metri”

“La mareggiata potrebbe arrivare a durare anche 36-48 con onde alte fino a 7 metri”, spiega Ingemi. E l’eccezionalità sta proprio nella durata del moto ondoso. “Parliamo di un ciclone che rimane bloccato nella stessa posizione per diversi giorni consecutivi. Il moto ondoso, quindi, va a battere sulle stesse aree. Più dura, più fa danni, più crea erosione e purtroppo compromette tutti quei centri rivieraschi che si affacciano sul mare”, conclude l’esperto.

