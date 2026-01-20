Incubo maltempo. Harry fa a pezzi Santa Teresa Riva

Cede anche la piazzetta del Gambero. Evacuati donna e figlio in difficoltà. Drammatico appello del sindaco

Peggiora la situazione a Santa Teresa di Riva, uno dei centri più flagellati dal ciclone Harry che, secondo le ultime previsioni, è destinato a imperversare sulle coste messinesi anche domani e più a lungo, forse, di quanto le iniziali stime facessero pensare.

In serata anche la piazzetta del Gambero ha ceduto alla mareggiata ed è stata completamente distrutta. “Siamo intervenuti per evacuare una signora con il figlio che si trovava in difficoltà e l’abbiamo trasferita in sicurezza in un b&b con l’intervento del polizia locale, dei vigili del fuoco e della croce rossa”, racconta sui social il sindaco Danilo Lo Giudice.

Fuga di gas

Paura tra i cittadini per eventuali danni seri alle condotte del gas, esposte in un tratto dopo il clamoroso cedimento di un tratto di lungomare. “Abbiamo ricevuto una segnalazione di fuga di gas che stiamo gestendo insieme ai Vigili del Fuoco e al gestore del servizio di metanizzazione. Sembra un incubo ma stiamo cercando di fare il possibile”, conferma il primo cittadino.

La mappa delle criticità e il ciclone Harry spiegato da Daniele Ingemi

Particolarmente critica la situazione anche a Nizza di Sicilia e Furci Siculo dove le piogge abbondanti e le mareggiate hanno trasformato in fiumi anche tante strade interne dei centri rivieraschi. Il ciclone Harry è destinato a stazionare sulla Sicilia jonica ancora per diverse ore. Lo spiega Daniele Ingemi: “Evento eccezionale”.

