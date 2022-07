A.GE.D.O. RC per il Reggio Calabria Pride - Tempostretto

Giorno 29 luglio alle 18,30 avremo l’onore di ospitare il Presidente di A.GE.D.O. NAZIONALE, Fiorenzo Gimelli e la Presidente Nazionale di Famiglie Arcobaleno Alessia Crocini

REGGIO CALABRIA – Dopo 3 anni torna a Reggio Calabria il Pride e l’A.ge.d.o. RC, associazione dei genitori, parenti e amici delle persone LGBT+, come sempre aderisce alla manifestazione non solo partecipando al corteo di giorno 30 luglio, ma anche organizzando degli eventi di carattere culturale e socio- politico, nella Pride Week. Giorno 27 luglio alle 19,00 c/o Spazio Open di via Filippni 25, ci immergeremo nei colori dell’arcobaleno attraverso i racconti e le sorprese che ci riserveranno Tiziana Calabrò ed Eleonora Scrivo.

I contenuti

Giorno 29 luglio alle 18,30, sempre da Spazio Open, avremo l’onore di ospitare il Presidente di

A.GE.D.O. NAZIONALE, Fiorenzo Gimelli e la Presidente Nazionale di Famiglie Arcobaleno

Alessia Crocini. Con i prestigiosi relatori ci confronteremo sui temi in agenda politica che entrambe

le associazioni stanno affrontando in ambito nazionale, in particolare sulla mobilitazione attuale

del movimento LGBT+ e dei suoi alleati e sui diritti di tutte le famiglie, nonché sulla proposta di

legge che Famiglie Arcobaleno insieme a Rete Lenford hanno presentato a tutela delle famiglie

omogenitoriali e dello stato giuridico dei figli.

L’invito

Tutta la cittadinanza è invitata a intervenire, perché siamo certi che la nostra è una città inclusiva e

sensibile ai temi che riguardano i diritti civili di tutte e tutti. Riteniamo sia ancora fondamentale organizzare e partecipare al Pride perché è una delle forme più alte di espressione dell’identità, dell’unicità e della tutela di ogni persona, oltre che strumento di lotta nei Paesi che ancora negano il diritto di esistere per come si è.