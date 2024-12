A Giampilieri il programma natalizio prosegue: oggi lo spettacolo “Scecco, Cavallo e Re”

MESSINA – Alle 19 a Giampilieri andrà in scena “Scecco, Cavallo e Re”, rappresentazione inserita nel programma natalizio dell’associazione Giampilieri 2.0, presentato da “Workshop No Ponte” e “Teatro e Piazze”, prodotto con il Castello di Sancio Panza e organizzato da Nutrimenti Terrestri nell’ambito del bando per le periferie 2024. “Scecco, Cavallo e Re” nasce da un’idea “rabbiosa e rocambolesca” di Monia Alfieri ed è con Simone Di Blasi, Gerri Cucinotta, Elvira Ghirlanda, Germano De Gregorio, Gabriella Cacia, Sergio Runci, Massimo Camarata e Monia Alfieri.

Il programma natalizio di Giampilieri proseguirà tra due giorni con “Mercante in fiera di Giampilieri” e altri giochi, sempre a partire dalle 19. Attesa poi per il quiz “Chi vuol essere Giampuluroto”, che si terrà il 2 gennaio. Il giorno dopo, il 3, il Teatro dei 3 Mestieri porterà in scena “Hansel, Gretel e il segreto della strega”.