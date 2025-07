Un progetto da 3,5 milioni di euro, con una scuola di specializzazione, grazie ai fondi Pr Fesr 2021-27

ITALA – “Una notizia di rilevante importanza per la comunità di Itala e per tutta la provincia. A Itala nascerà il Campus enogastronomico e turistico dello Stretto. Grazie ai fondi Pr Fesr 2021/2027, stanziati per la Fua (Area funzionale urbana) Messina, partirà un progetto di rilevanza strategica, in parte animato da enti pubblici e privati. 3,5 milioni di euro per la realizzazione di una struttura post diploma. Una scuola di specializzazione che consentirà ai neo diplomati di potersi specializzare in tematiche enogastronomiche”. Ad annunciarlo è Daniele Laudini, sindaco di Itala.

“Contiamo, dopo l’approvazione del piano da parte della Regione siciliana, d’inaugurare la struttura già a fine 2026 o all’inizio del 2027”. Continua il sindaco: “In primo piano il mondo del vino, della cucina delle antiche tradizioni culinarie messinesi e la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Il tutto legato al turismo per la valorizzazione dell intera provincia. In un corpo di fabbrica già esistente, presso l’area artigianale del Comune di Itala, sorgeranno le aule didattiche e le attività amministrative. In un nuovo corpo di fabbrica nasceranno i laboratori didattici con cucine e attrezzature all’avanguardia per le lezioni pratiche. In un terzo corpo di fabbrica vi saranno i dormitori per gli studenti fuori sede. Circa 50 posti. I posti in eccesso verranno garantiti da abitazioni esistenti nel Comune di itala, così da recuperare immobili ad oggi non utilizzati”.

“Una scuola di specializzazione che farà di Itala un punto di riferimento in ambito europeo”

Mette in evidenza Laudini: “Questa scuola di specializzazione potrà contare sulle eccellenze didattiche su ogni tematica. Un team di docenti specializzati. Con questo progetto Itala sarà un punto di riferimento nell intero panorama regionale, nazionale e anche europeo, non essendoci strutture analoghe. Consentirà inoltre di ridurre lo spopolamento dei territori, permettendo ai giovani di continuare gli studi nella provincia, piuttosto che partire lasciando la Sicilia. Nuovi posti di lavoro nasceranno, necessari alla gestione completa della struttura”.

Il primo cittadino parla di “una visione strategica e di sviluppo della nostra comunità nell’ottica anche dei cambiamenti che il raddoppio ferroviario apporterà alle nostra comunità, con la stazione a pochi passi dalla struttura e un nuovo waterfront. E con la nascita di tante attività economiche. Un momento di svolta per la nostra comunità che finalmente potrà emergere, piuttosto che rimanere relegata in secondo piano rispetto alle altre comunità. Un corso dedicato alla produzione della Marena punterà alla riscoperta di un antico e quasi scomparso prodotto tipico messinese di alta qualità”.

