A Messina arriva la capolista Juve Stabia con la miglior difesa del girone - Tempostretto

Calcio d'inizio sabato alle 16:15. Ai campani mancheranno tre titolari, nell'ultimo precedente in casa il Messina ha vinto

MESSINA – La Juve Stabia attualmente è la capolista del girone C con 29 punti in classifica, 16 gol fatti e soltanto 5 subiti. Per i campani nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi consecutivi per 0-0. L’unica sconfitta subita in questa prima parte di campionato è arrivata in trasferta, in casa della Casertana dove ha preso quasi la metà del totale dei gol subiti (2). È reduce da un derby contro il Sorrento che è stato sanguinoso in quanto tre suoi giocatori sono stati squalificati. Si tratta di Baldi, Mignanelli e Candellone, tutti e tra hanno ricevuto la quinta ammonizione e saranno fuori per la sfida di Messina. Assenze pesanti visto che erano rispettivamente i titolari della fascia destra, sinistra e la punta, capocannoniere della Juve Stabia con quattro reti, stabiese.

Coach Nazzareno Tarantino dovrà quindi trovare tre sostituti, rispetto all’ultima uscita in campionato, dalla sua formazione condita da molti under. Solitamente la Juve Stabia si schiera con un modulo ad albero di Natale: linea difensiva composta da quattro elementi, tre centrocampisti e due trequartisti alle spalle dell’unica punta. Vedremo se per la trasferta di Messina, mancando il riferimento offensivo Candellone, mister Tarantino opterà per un cambio di modulo. Il ruolino di marcia dei campani lontano dalle mura amiche del “Romeo Menti” è positivo: tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, l’unica del campionato fin qui.

Le ultime in casa Messina

Il Messina arriva a questa sfida non vincendo da sette incontri, cinque sconfitte, di cui le ultime quattro consecutive, e due pareggi in trasferta a Picerno e Crotone. Nonostante questo la società lascia intendere di voler continuare con mister Modica in panchina. Nella prima parte di stagione, e le ultime due trasferte in cui ha strappato gli ultimi punti ne sono un esempio, il Messina aveva dimostrato di esaltarsi e giocare alla pari contro le prime della classe. Vedremo se questo, unito alla voglia di rivalsa che i tifosi si aspettano, riuscirà a risvegliare un Messina che appare, per usare un eufemismo, sopito.

Tra gli indisponibili in casa biancoscudata, dopo la doppia seduta di allenamento di mercoledì, Buffa resta in forte dubbio, mentre Lia va verso il recupero, come Fumagalli che si è fermato nella giornata di ieri ma oggi è già dato per rientrante. Assenze a parte la Juve Stabia non farà sconti ed è difficile sbagli la partita. In stagione, contro le ultime sei della classe ormai staccate dal resto del gruppo, i campani hanno battuto Monterosi Tuscia e Turris, e pareggiato con Brindisi e Sorrento. Mancano all’appello proprio il Messina e la Virtus Francavilla contro cui giocheranno a metà dicembre.

Precedenti tra Messina e Juve Stabia

Da quando è tornato nel professionismo, due anni fa, il Messina ha superato la Juve Stabia in casa nell’esordio in Coppa Italia due anni fa, 2-3 firmato dalla punizione di Damian. Poi in campionato ha subito due sconfitte sia all’andata che al ritorno, entrambe le volte sconfitta di misura per una rete a zero.

Nella passata stagione invece sconfitta pesante a Castellammare di Stabia e vittoria al ritorno nell’ultimo precedente in ordine cronologico per 1-0 in casa, segnò Ferrini su situazione da fermo. In totale tra i professionisti dal 2014 in poi lo score per il Messina è di tre vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. In casa in particolare per i biancoscudati ha dei precedenti tutto sommato positivi 2 vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Aperta la prevendita

L’Acr Messina, in vista dell’incontro di sabato 25 Novembre 2023, alle ore 16:15 contro la Juve Stabia, allo stadio Franco Scoglio, comunica che agli abbonati che non hanno ancora ritirato la tessera, verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 14:15. Dalle ore 14:45, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà venerdì 24 Novembre 2023 alle ore 19:00. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it.

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).

Prezzi e punti vendita

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

Punti vendita fisici

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

