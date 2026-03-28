A Messina “è l’ora del Ponte” , attesa per Salvini FOTO

Le immagini da piazza Municipio dove è in corso il sit in pro infrastruttura con i leader nazionali

Un tappeto di fiori e verde ricopre la scalinata antistante al Municipio, per la manifestazione pro Ponte sullo Stretto a Messina. La scritta L’ora del Ponte giganteggia in cima alla scalinata, davanti il portone di Palazzo Zanca. Malgrado il freddo, intorno alle 16.30 piazza Municipio comincia a riempirsi di gente e bandiere. Il primo a vedersi è l’ad della Stretto di Messina Spa Pietro Ciucci.

“Sì al ponte, all’alta velocità, alle grandi infrastrutture. Basta benaltrismo e piagnistei di chi vuole rendere Sicilia e Calabria terra degli ultimi, dei disoccupati, degli emarginati, dei migranti; basta l’impostura di chi espropria il nostro futuro per il proprio interesse e le proprie battaglie ideologiche. Il 28 marzo ci riprenderemo Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria da chi vuole perpetuare la nostra povertà” è lo slogan scelto dal comitato organizzatore. In piazza atteso l’intervento del ministro per le Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini.