I nostri figli, anche i più piccoli, dovrebbero potersi muovere senza correre rischi. Così è impossibile.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Ingresso scuola IC Mazzini in via Oratorio San Francesco. Impossibile attraversare la strada in modo sicuro per i bambini che devono accedere all’istituto per seguire le lezioni pomeridiane.