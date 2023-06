A Messina il campionato regionale Aics di Karate-Kumite - Tempostretto

La manifestazione domenica 18 giugno al PalaRescifina, 36 le societò in gara per un totale di più di 320 atleti

MESSINA – Cresce l’attesa per la manifestazione di domenica, il 18 giugno protagonisti gli atleti di ben 36 società dell’isola. Under 10, Under 12, Esordienti, Cadetti, Juniores e Seniores saranno più di 320 a partecipare alla manifestazione della Fijlkam.

L’evento, organizzato dai maestri Giuseppe Capilli e Grazia Rigolizio, rispettivamente responsabile regionale e provinciale Aics, intende dare continuità agli importanti appuntamenti di karate a Messina e provincia per mantenere fede al progetto dell’Aics Sicilia, volto a promuovere e sostenere questo affascinante sport. Il prossimo step riguarderà una kermesse di respiro nazionale, come confermano le parole del presidente dell’Aics Sicilia Lillo Margareci.

“La risposta di partecipazione alla gara di domenica è l’ennesima riprova della bontà della programmazione dall’Aics Sicilia per quanto riguarda il karate. I maggiori meriti vanno riconosciuti ai responsabili del settore Capilli e Rigolizio, che stanno portando avanti un proficuo lavoro con professionalità e passione. Sono molto soddisfatto – conclude Margareci – e, viste le competenze sul tatami, punteremo in futuro ad alzare ulteriormente l’asticella”.