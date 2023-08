A Messina "Il tempo del creato", il programma delle parrocchie in festa - Tempostretto

Gli appuntamenti del mese voluto da Papa Francesco per riscoprire e incentivare la cura della natura

Ricco il programma di eventi organizzato per il mese di settembre nell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela per il “Tempo del Creato”, voluto da papa Francesco per riscoprire le bellezze del Creato. Numerose saranno le attività organizzate dalla Commissione per la custodia del Creato insieme ad una rete di associazioni e movimenti e in collaborazione con il circolo Laudato si’ di Milazzo, di Messina e di Giardini Naxos. La diciottesima Giornata per la custodia del Creato dal titolo: “Che scorrano la giustizia e la pace” sarà celebrata in ogni parrocchia il 1 settembre. A livello diocesano si darà l’avvio al Tempo del Creato, fino al 4 ottobre, venerdì 1 settembre alle 18,30 al Parco Ecologico San Jachiddu. Seguirà un concerto del Quintetto di Ottoni Ars Nova all’interno della Rassegna Armonie dello Spirito.



Sabato 9 settembre alle 9,30 al Giardino Botanico dei Peloritani, a Camaro si terrà un incontro sui cambiamenti climatici e la cura del territorio per mitigare il dissesto idrogeologico. Interverranno: Cosimo Baviera, Francesco Rubino, Daniele Ingemi, Franco Decembrini. A seguire ci sarà la visita guidata del Giardino Botanico dei Peloritani.

Diverse iniziative sono in programma nel mese a Messina a Massa San Nicola, a forte Gonzaga, a Villa Mazzini, a Dinnammare e a Pace, e in provincia a Calvaruso, Milazzo, Spadafora, Castroreale, Venetico, Roccavaldina, Alì e Giardini Naxos. Al centro del mese del Creato la Preghiera Ecumenica per il Creato che si terrà venerdì 29 settembre alle 19,30 al Santuario di Lourdes di Messina. Mercoledì 4 ottobre alle 18,30 ci sarà una Celebrazione Eucaristica al Santuario di S. Francesco all’Immacolata a conclusione del Tempo del Creato