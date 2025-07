A Messina l’Itsf World Champions League, Basile: “Prima volta in Italia”

Dal 6 all'8 febbraio 2026 una tre giorni di calcio balilla con ai tavoli da gioco le migliori squadre di club del mondo. In riva allo stretto anche il presidente Farid Lounas

MESSINA – L’Itsf World Champions League riunirà le migliori squadre di club del mondo in una tre giorni ad altissimo tasso tecnico e spettacolare a Messina. Per l’edizione 2026 della manifestazione di calcio balilla si sfideranno sui tavoli da gioco anche atleti paralimpici e junior, promuovendo il messaggio di uno sport aperto a tutti. Le date da segnare in calendario sono dal 6 all’8 febbraio 2026 al PalaRescifina.

L’evento é stato presentato stamani a Palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, il Presidente della Federazione Internazionale Table Soccer (ITSF) Farid Lounas, il Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) e secondo Vicepresidente ITSF Francesco Bonanno, ed Alfredo Finanze, Presidente Mediterranea Eventi ASD, società alle quale è stata affidata l’organizzazione dell’appuntamento.

La manifestazione, indetta dalla International Table Soccer Federation (ITSF), in collaborazione con la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), si svolgerà a Messina grazie al lavoro sinergico e strutturato tra l’Amministrazione comunale, le Federazioni sportive ITSF e FPICB e il team di Mediterranea Eventi.

Gli interventi alla conferenza stampa

“Un anno fa, discutendo di questa idea, – ha ricordato il Sindaco Basile – si sono creati i presupposti per portare a Messina una manifestazione di caratura mondiale. Per la prima volta in assoluto, infatti, la World Champions League, approda in Italia e ha scelto Messina quale teatro dell’edizione 2026, a cui parteciperanno centinaia di atleti professionisti e paralimpici provenienti dai cinque continenti. Ancora una volta la nostra città è protagonista di eventi sportivi che consentono una crescita sociale, economica e culturale con la promozione di Messina sempre più città inclusiva, accogliente e parte attiva in ogni manifestazione. Ospiteremo quattrocento persone, tra atleti ed accompagnatori. Una presenza significativa in città che per il futuro pone obiettivi sempre maggiori, valorizzando la capacità organizzativa del nostro tessuto istituzionale e associativo”.

L’Assessore Finocchiaro ha proseguito gli interventi dell’Amministrazione comunale, evidenziando che: “Con il Presidente Bonanno abbiamo realizzato due anni molto importanti grazie alla collaborazione di tutte le Associazioni e il sostegno fondamentale del Comitato Italiano Paralimpico con il contributo del nostro Francesco Giorgio. Per noi sono motivo di orgoglio l’impianto del PalaRescifina, sempre molto accogliente, e la nostra capacità organizzativa a supporto della manifestazione, anche nell’ottica di una sinergia condivisa da tutti gli attori. Con la World Champions League 2026, il livello della sfida cresce ancora. Ringrazio il Presidente Bonanno per avere accolto la nostra richiesta, e il presidente Lounas, con il quale, insieme al Sindaco, abbiamo approfondito l’argomento da remoto in diverse occasioni, condividendo questo progetto. Sarà una festa per tutti, che conferma la crescente vocazione sportiva e turistica della nostra città, contribuendo ancora una volta ad accendere i riflettori su Messina”.

“Stiamo realizzando qualcosa di importante – ha aggiunto il Presidente della ITSF Lounas -. Negli ultimi mesi abbiamo fatto grandi progressi per prepararci al meglio all’appuntamento più importante ed oggi è un piacere, essere qui con voi, per presentare ufficialmente l’evento di febbraio 2026. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Presidente Bonanno e tutti coloro che contribuiranno alla sua realizzazione”.

“Sono emozionato e contento – ha proseguito il Presidente Bonanno – per essere oggi a Palazzo Zanca e dico grazie a tutti per la grande opportunità che, sono certo, sarà raccolta dalla città di Messina con una risposta positiva. La FPICB è una piccola federazione che lavora bene, sta cercando di ampliarsi e portare avanti il progetto importante dell’inclusione, obiettivo primario della Federazione stessa”.

Gli interventi sono stati conclusi dal Presidente di Mediterranea Eventi Finanze, che, nell’evidenziare la totale collaborazione e la piena sintonia organizzativa, ha sottolineato “I tre aspetti della manifestazione: sportivo, sociale e turistico. A febbraio, come oggi il Presidente Farid Lounas, atleti e accompagnatori verranno per la prima volta in Sicilia e a Messina. Il nostro compito sarà quello di realizzare una manifestazione curata in ogni dettaglio, ma anche di far conoscere e apprezzare la nostra città. L’augurio è che il 2026 possa essere il trampolino di lancio per obiettivi sempre più importanti”.