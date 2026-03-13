 Giornate Fai di primavera: torna l'appuntamento con storia e cultura

Giuseppe Fontana

venerdì 13 Marzo 2026 - 13:04

Il 21 e il 22 marzo visite guidate al Monastero benedettino di San Placido Calonerò, al Castello della Scala di Patti e al Borgo di Casalvecchio Siculo: gli orari

MESSINA – Tornano le giornate Fai di primavera, che saranno un porhramma sabato 21 e domenica 22 marzo. A Messina il luogo da visitare sarà il Monastero benedettino di San Placido Calonerò. Ma il viaggio del Fai toccherà anche il Castello della Scala di Patti e il Borgo di Casalvecchio Siculo.

A presentare la due giorni è stato Nico Pandolfino, a capo della delegazione messinese del Fai. Al suo fianco il preside dell’istituto Minutoli (a cui fa capo anche il Cuppari) Pietro La Tona, il vicesindaco della Città metropolitana Flavio Santoro e l’assessore alla Cultura del Comune di Patti Salvatore Sidoti. Presente anche il presidente dell’associazione Bios Carmelo Lembo, che ha realizzato il tour virtuale al Monastero benedettino. Un modo per “implementare la visita rendendola accessibile a chi ha difficoltà motorie o di accesso”.

Gli orari

Ma Pandolfino ha parlato di “tantissime iniziative, come il racconto sulla linea produttiva del vino San Placido Faro Doc coi ragazzi del Cuppari, su prenotazione (qui il link), o il momento musicale che ci donerà l’orchestra filarmonica di Giostra. Ma ci saranno anche momenti di riflessione sulla scuola stessa e sul complesso monumentale a cura del professor Leopoldo Moleti e dell’architetto. Francesco Galletta”. Il monastero sarà visitabile dalle 9.30 alle 17.30. Il Castello della Scala di Patti, invece, dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. Infine il Borgo di Casalvecchio Siculo, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Gli apprendisti ciceroni

A curare le visite al monastero saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo “G. Seguenza”, IIS “Verona Trento”, Liceo Linguistico Paritario “S. V. Modica”; IIS “Minutoli–Quasimodo-Cuppari”, Liceo “E. Ainis”, Liceo “G. La Farina”, IC “Cannizzaro-Galatti”; IC “G. Catalfamo”; I.C. “Tremestieri-G.Martino”; IC “G. Mazzini”; IC ”G. Leopardi”, IC “Manzoni-Dina e Clarenza”, IC “Pascoli Crispi”, IC “Paradiso”, IC “E. Vittorini”, IC “S.Margherita”, IC “San Francesco di Paola”, IC “Enzo Drago”. A Patti, invece, ragazze e ragazzi dell’ IC “Pirandello” di Patti (Me) e IIS “Borghese – Faranda” di Patti (ME). E infine a Casalvecchio Siculo gli apprendisti ciceroni IIS “Caminiti Trimarchi” – Liceo Classico Santa Teresa di Riva (ME) e Liceo Scienze Umane di Letojanni (Me).

