A Messina si impara presto ad essere incivili

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:39

Evidentemente il messaggio di inciviltà degli adulti viene assorbito dai giovani. E così la speranza di cambiamento subisce un duro colpo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La grande muraglia di via Sant’Agostino/via Oratorio della Pace: visibile dalla luna (ma non dalla polizia municipale) ogni giorno, da settembre a giugno, dalle 8 alle 14.”

La foto che ci è stata inviata mostra un incrocio totalmente occupato da auto parcheggiate in modo scorretto. Non è una rarità a Messina. In questo caso, però, colpisce il fatto che a completare l’opera sia una di quelle macchinette che in genere sono in dotazione ai ragazzi. Vedere che a Messina si comincia da giovani a praticare l’inciviltà, indebolisce la speranza di un cambio diffuso di mentalità.

