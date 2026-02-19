A Messina si riprova la Mezza Maratona, venerdì la nuova presentazione in Comune

Dopo l'annullamento dello scorso 11 gennaio la Polisportiva Odysseus Messina presenta la mezza maratona in programma domenica 22 febbraio

MESSINA – Fervono i preparativi per la “Messina Half Marathon”, che si svolgerà domenica 22 febbraio. La manifestazione podistica, organizzata dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL, oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, di 21,097 km, comprende nel suo programma anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km e la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking.

Nella giornata di venerdì 20 febbraio, alle ore 11.30, avrà luogo a Palazzo Zanca un incontro istituzionale, aperto ai giornalisti, con l’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata, il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle politiche sportive del Comune di Messina Massimo Finocchiaro, che riceveranno Antonello Aliberti e il suo staff in vista dell’importante appuntamento sportivo.

Il programma della Mezza Maratona di Messina

La macchina organizzativa sta curando, intanto, gli ultimi dettagli per l’evento. Il raduno di giuria e concorrenti è previsto domenica alle 8, con partenza unica per le varie gare fissata alle ore 9.15 nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona.

Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie FIDAL. Nell’ambito della “Messina Half Marathon”, in collaborazione tra Polisportiva Odysseus e Torre Bianca, si terrà, inoltre, l’iniziativa solidale al fianco di Dole Italia per supportare CRILA e la Fundación Pro Cáncer La Ceiba. La corsa benefica, a sostegno di 2 Ong in Honduras, scatterà sempre alle 9.15 sulla distanza, da scegliere per i partecipanti, di 21 km, 10 o 5 km. Stretta, infine, una lodevole sinergia di intenti e progetti con la FISDIR, i cui dettagli verranno svelati nelle prossime ore.