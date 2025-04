A Milazzo arriva la Ztl per gli autobus turistici

In arrivo a Milazzo la ZTL per gli autobus turistici. L’obiettivo principale sarà regolamentare il traffico urbano in vista dell’estate

MILAZZO – Si torna a parlare di Ztl a Milazzo. Dopo gli annunci delle scorse settimane, riguardo alla ZTL al Tono per l’estate, arriva una novità legata agli autobus turistici. Dal 25 aprile al 30 ottobre, infatti, sarà attiva la Zona a traffico limitato per i bus turistici.

L’iniziativa, voluta dal Comune di Milazzo, punta a ridurre il traffico cittadino soprattutto con l’arrivo del periodo estivo. Saranno esclusi dalla ZTL, tuttavia, i bus di linea per il trasporto urbano ed extraurbano e le ditte con sede a Milazzo. Per gli operatori con sede in città sarà prevista una riduzione del 40% delle tariffe di accesso alla ZTL.

Previsti, in totale, 27 aree di sosta breve per gli autobus che saranno dislocate tra l’area del porto e il centro di Milazzo. Il Comune sottolinea che si tratterà di una fase sperimentale, per la quale saranno previsti esclusivamente controlli ad opera della polizia municipale e, dunque, nessun dispositivo di controllo elettronico.

