A Milazzo i percettori di reddito di cittadinanza lavoreranno al Trifiletti

Il Comune di Milazzo ha avviato una serie di iniziative per destinare i percettori del reddito di cittadinanza alle strutture culturali della città

MILAZZO – Saranno impiegati in attività di supporto e gestione dei servizi, i percettori del reddito di cittadinanza individuati nella città di Milazzo a seguito dell’avvio delle iniziative volute dal Comune.

Nello specifico, i percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati presso il teatro Trifiletti, il Castello e presso Palazzo d’Amico. Lo scorso 28 settembre un incontro alla presenza dell’assessore ai beni culturali Lucia Scolaro, nel corso del quale sono stati definiti i dettagli del progetto.

«La scelta di potenziare il Trifiletti –ha spiegato l’assessore Scolaro– è legata al fatto che la

struttura nel periodo invernale rappresenta quello che per Milazzo in estate è il Castello per quel che concerne la programmazione degli spettacoli. In linea con la nuova organizzazione del teatro, che a partire dai prossimi giorni sarà aperto tanto in orario antimeridiano che pomeridiano, oltre che nelle ore serali per i vari eventi organizzati o in via di organizzazione, abbiamo voluto assicurare un adeguato servizio di front office».