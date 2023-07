A Milazzo la mostra degli allievi di Katarina Alivojvodic

La mostra collettiva della scuola d’arte di Katarina Alivojvodic sarà ospitata nella città di Milazzo. Previsto l’ingresso gratuito, i dettagli

MILAZZO – L’arte torna nella città del Capo, dove sarà ospitata la mostra collettiva della scuola d’arte di Katarina Alivojvodic. Il prossimo 1 agosto alle 18.00 l’inaugurazione presso Palazzo d’Amico, con ingresso gratuito.

Alla mostra saranno presenti le opere d’arte della scuola in presenza di Barcellona Pozzo di Gotto, inaugurata nel 2022 e della scuola online, inaugurata nel 2020 per far fronte alle disposizioni sulla salute durante la pandemia da coronavirus. Presenti anche i “piccoli artisti” del corso dedicati ai bambini, guidati da Federica di Falco.

La scuola d’arte di Katarina Alivojvodic si distingue per approccio unico al mondo dell’arte, inclusivo e capace di abbracciare numerose tecniche artistiche ma, soprattutto, votato all’educazione visiva grazie all’analisi delle grandi opere del passato.