Sarà riqualificata l'area ex Macello dove sorgerà un impianto polivalente, PalaTukory, e la piscina Comunale, da anni non utilizzata

MILAZZO – Investimento complessivo di 4 milioni di euro, proposto dalla Giunta e presentato ad inizio novembre dall’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo, e nella giornata di giovedì 26 novembre approvato in Consiglio Comunale. Prevede due progetti strategici: la riqualificazione dell’ex Macello di via Regis, da destinare a impianto sportivo polivalente denominato PalaTukory, per un importo di 2 milioni e 250 mila euro, e la riqualificazione e rifunzionalizzazione della piscina comunale, con interventi di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e ripristino della piena fruibilità della struttura, per un investimento di 1 milione e 750 mila euro.

Con il provvedimento approvato, l’Amministrazione comunale compie quindi un passaggio fondamentale per candidare entrambe le opere al finanziamento, inserendole nella programmazione economico-finanziaria dell’Ente. L’atto del 6 novembre è stato sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva delle modifiche al Programma triennale ed è stato recentemente approvato.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Santino Sarao, che sottolinea l’importanza dei due interventi per il futuro dello sport milazzese. “Si tratta di un risultato importante per la nostra città e per tutto il movimento sportivo. Il recupero dell’ex Macello, che diventerà un moderno impianto polivalente, e la riqualificazione della piscina comunale rappresentano due obiettivi sui quali stiamo lavorando con grande attenzione. Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini, delle associazioni e delle società sportive strutture più moderne, efficienti e pienamente fruibili. L’obiettivo è ampliare le opportunità di pratica sportiva, migliorare i servizi e dare nuovo impulso allo sport cittadino, investendo concretamente sugli impianti e sulle esigenze del territorio”.

Soddisfatto il Movimento Sportivi Milazzesi

“È successo qualcosa di straordinario a Milazzo! – afferma il presidente del Movimento Sportivi Milazzesi Gianluca Venuti –

Qualcosa che non ha memoria negli ultimi decenni, forse negli ultimi cinquant’anni o addirittura più, e che ripaga il Movimento Sportivi Milazzesi per l’impegno costante dedicato alla sensibilizzazione e alla divulgazione della cultura dello sport attraverso la rigenerazione impiantistica. Lo scorso 26 novembre, il Consiglio comunale di Milazzo, su proposta della Prima Commissione, ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2027, prevedendo a copertura l’accensione di un mutuo da 4 milioni di euro. Un investimento mirato alla realizzazione del palazzetto di via Tukory e all’ammodernamento della piscina comunale: l’importo massimo richiedibile per accedere a un tasso d’interesse agevolato. Un treno da non perdere, colto in una finestra temporale stretta dettata dai termini del bando per l’accesso al credito, ma che rappresenta un passaggio decisivo.

Certo, altro dovrà venire e molto resta ancora da fare dopo un vuoto durato oltre mezzo secolo sul fronte della progettualità e della riqualificazione delle strutture esistenti. Tuttavia, questo provvedimento segna un cambio di passo netto, una visione e una lungimiranza amministrativa che a Milazzo, a memoria d’uomo, non si erano mai viste in materia di impiantistica sportiva”.

Prosegue il presidente: “Per anni il Movimento Sportivi Milazzesi ha richiamato l’attenzione sull’importanza di creare veri servizi sportivi, ribadendo quanto la realizzazione e la rigenerazione degli impianti siano strategiche per costruire spazi vivi e veri presidi di legalità, oggi più che mai indispensabili. Legalità, crescita sana e prevenzione sanitaria sono valori concreti che nascono dall’investire in luoghi in cui possano formarsi i ragazzi e le generazioni future. In questo percorso, il passo successivo riguarderà anche il futuro campo sportivo (non appena sarà possibile entrare in possesso delle aree di riferimento e completare l’acquisizione degli spazi preposti) e la riqualificazione del campo di calcio del Ciantro. Confidiamo che, all’interno di questo quinquennio amministrativo, si possano realizzare. Le occasioni si colgono una alla volta, con pragmatismo e continuità. Oggi la soddisfazione del Movimento Sportivi Milazzesi, conclude Gianluca Venuti, è massima perché per la prima volta, a memoria della città, si investe concretamente in servizi e impianti sportivi: un presidio fondamentale di legalità e salute per tutta la comunità.

Andiamo avanti”.