La riflessione. "Difendere lo Stretto di Messina oggi significa rifiutare un geodiritto della segretezza per restituire la cura a chi quei luoghi li abita"

La riflessione di Nicola Bozzo, giurista

Lo Stretto di Messina come laboratorio del nuovo geodiritto

C’è una scena quasi teatrale, dal sapore involontariamente comico, che fotografa meglio di qualsiasi trattato lo stato della democrazia contemporanea. A Roma, nelle sale solenni di Villa Lubin sede del Cnel, si celebra un grande forum sul Ponte sullo Stretto. Attorno allo stesso tavolo siedono i vertici politici, i dirigenti della società pubblica Stretto di Messina S.p.A., i consulenti strategici di Teha-Ambrosetti e, in collegamento da Bruxelles, il commissario europeo ai Trasporti pronto a benedire l’opera come «non soltanto italiana, ma europea». Sul palco scorrono numeri taumaturgici: centoquarantasei miliardi di euro di Pil aggiuntivo, centinaia di migliaia di posti di lavoro, un moltiplicatore economico quasi miracoloso.

Peccato che questo rito collettivo di auto-legittimazione si svolga mentre l’opera è giuridicamente bloccata dai rilievi della Corte dei Conti, senza che sia stata posata una sola pietra e con gli atti contrattuali decisivi ancora sconosciuti al pubblico. C’è poi un dettaglio ancora più rivelatore: lo studio entusiastico presentato al Cnel è stato commissionato dalla stessa Stretto di Messina tramite un affidamento diretto da 139.000 euro, appena mille euro sotto la soglia europea che avrebbe imposto una gara pubblica. È il ritratto plastico di ciò che il giurista Guido Rossi chiamava il conflitto epidemico: un sistema in cui il conflitto di interessi non è più un’eccezione da punire, ma la regola ordinaria, dove il committente paga il valutatore e, nella cornice istituzionale, fa pesare le proprie ragioni mentre gli organi di controllo svolgono le verifiche.

Ma c’è un aspetto sociologico-giuridico ancora più sottile: i grandi think tank e le società di consulenza strategica come Ambrosetti non sono semplici fornitori di servizi tecnici, bensì veri e propri snodi di connessione in cui siedono e si incontrano gli stessi attori industriali, finanziari e istituzionali — grandi gruppi delle costruzioni, banche d’affari, fondazioni, vertici ministeriali e commissari europei. Queste sedi fungono da camere di compensazione informali che precedono e orientano il diritto formale: prima si costruisce il consenso tra élite economiche, consulenti e vertici sovranazionali attraverso forum, studi d’impatto e dichiarazioni politiche; poi si chiede al diritto interno e agli organi di controllo di adeguarsi al fatto compiuto, trasformando il dissenso territoriale o il rigore giuridico in una fastidiosa anomalia da superare. Non siamo più davanti a una semplice vicenda di appalti italiani, ma al laboratorio avanzato di un nuovo geodiritto.

La fuga degli investitori, il Leviatano societario e il monopolio brevettuale

Per capire cosa sia questo nuovo geodiritto basta una prova del nove elementare. Se il Ponte sullo Stretto fosse davvero quella miniera d’oro descritta nelle slide dei consulenti, le grandi banche d’affari e i fondi d’investimento internazionali avrebbero fatto a gara per finanziarlo in project finance — cioè con capitali privati ripagati nel tempo dai pedaggi, come è accaduto per il Ponte Osman Gazi in Turchia o per il Tunnel della Manica. Invece, il mercato globale ha snobbato l’opera. L’architettura mista pubblico-privata immaginata nel 2005 è evaporata, costringendo lo Stato a farsi carico del cento per cento della spesa: oltre tredici miliardi e mezzo di euro prelevati dal bilancio statale e dai fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno.

Quando un’opera viene bocciata dal mercato, entra in scena il Leviatano societario. Lo Stato resuscita Stretto di Messina S.p.A., una società di scopo creata nel 1971 e messa in liquidazione nel 2012. Qualcuno obietta che, essendo una società in house — cioè formalmente privata ma controllata interamente dallo Stato — essa rappresenti il braccio operativo dell’amministrazione e dunque la garante dell’interesse pubblico. È un’astrazione sofistica. Una società nata con l’unico scopo sociale di costruire il Ponte non è un arbitro imparziale chiamato a bilanciare ambiente, conti pubblici e mobilità: è un ente mono-prodotto la cui stessa sopravvivenza dipende dall’apertura dei cantieri e che, una volta ultimata l’opera, diventerebbe beneficiaria diretta dei futuri flussi di cassa dei pedaggi, scaricando però l’intero rischio finanziario sui contribuenti.

Dall’altro lato del tavolo siede il consorzio Eurolink, dietro cui operano colossi apolidi dell’ingegneria globale (Webuild, Sacyr, IHI). Nel diritto europeo della concorrenza, le autorità antitrust vigilano contro gli abusi di posizione dominante, ma queste regole hanno efficacia puramente territoriale: non si applicano in Medio Oriente, Asia, Africa o America Latina. Proprio operando in quei mercati extraeuropei «senza antitrust» — dove gli appalti vengono assegnati tramite trattative dirette governative, accordi bilaterali o consorzi chiusi, protetti dalla lex mercatoria che li sgrava dai costi di transazione ambientali, sindacali e amministrativi presenti in Europa — i soci di Eurolink hanno costruito la loro scala finanziaria e un gigantesco portafoglio di referenze tecniche. Quando tornano a operare nell’Unione Europea, quel track record maturato fuori dalle regole antitrust funziona come una barriera all’ingresso insormontabile per qualsiasi concorrente medio-grande: sul mercato delle mega-opere sopra i dieci miliardi di euro non esiste più concorrenza, ma un oligopolio ristretto di quattro o cinque gruppi mondiali.

A questa rendita di posizione si aggiunge un vero e proprio monopolio tecnologico e brevettuale sulle componenti critiche dell’opera. La ricerca sviluppata negli anni per risolvere l’instabilità aerodinamica di una campata sospesa di 3.300 metri ha prodotto il brevetto del cosiddetto Messina Type Deck — un impalcato alare a tre cassoni separati con griglie permeabili al vento, stabile fino a raffiche di 300 km/h, divenuto poi lo standard mondiale per ponti ultra-lunghi come quello sui Dardanelli in Turchia o in Corea del Sud. A ciò si sommano i brevetti proprietari dei partner industriali: la giapponese IHI detiene il know-how esclusivo per la posa aerea dei cavi portanti principali sopra i duemila metri e per i sistemi attivi di deumidificazione anticorrosione (indispensabili per cavi record da oltre un metro e venti di diametro e 44.000 fili d’acciaio), mentre Sacyr e Webuild controllano brevetti su attrezzature speciali di varo, smorzamento sismico e fondazioni profonde.

Si produce così una vera e propria cattura tecnologica dello Stato, un intrappolamento (lock-in) tecnico-giuridico aggravato da una radicale asimmetria informativa: come insegna la teoria economica della regolazione di Laffont e Tirole, quando un’opera è un prototipo unico al mondo, chi possiede il progetto comanda il prezzo, detenendo il monopolio assoluto dell’informazione sui costi reali, sui rischi geologici e sulle soluzioni costruttive. Non a caso il decreto legge n. 35 del 2023 ha affidato allo stesso Contraente Generale (Eurolink) il compito di redigere la relazione di adeguamento del progetto definitivo del 2011 e di quantificarne gli aggiornamenti tecnici: il controllato scrive così i dati su cui il controllore pubblico deve basare il prezzo, mentre né i ministeri né la Corte dei Conti dispongono di uffici ingegneristici in grado di contestare nel merito i calcoli aerodinamici o metallurgici di un ponte sospeso di 3.300 metri, finendo in una condizione di vera sudditanza cognitiva di fronte al linguaggio esoterico dell’alta ingegneria. Anche se un giudice o Bruxelles annullassero l’affidamento diretto per violazione della concorrenza, lo Stato resterebbe comunque prigioniero dei brevetti e del sapere accumulato dai soci di Eurolink. Altro che l’imprenditore eroico teorizzato da Joseph Schumpeter, che rischia il proprio capitale per compiere la «distruzione creatrice» dell’innovazione: qui siamo davanti a un monopolio blindato per legge, forte di una radicale asimmetria informativa e brevettuale, che incassa senza rischio d’impresa.

La contrattualizzazione dello Stato e lo stato d’eccezione normativo

Tutto questo rivela una trasformazione profonda del potere pubblico contemporaneo: la contrattualizzazione dello Stato. Se è vero che oggi assistiamo al ritorno di una sovranità geopolitica d’eccezione — come dimostrano gli ordini esecutivi dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti sotto l’egida della sicurezza e della grandezza nazionale dell’America First — questo ritorno non significa che lo Stato diriga dall’alto gli oligopoli tecno-economici. Al contrario, lo Stato entra dentro la catena del valore come contraente tra contraenti. Lo si vede in modo esemplare nel mega-progetto Stargate, la gigantesca joint venture sull’intelligenza artificiale ispirata dalla Casa Bianca in cui confluiscono i colossi della Silicon Valley (OpenAI, Oracle, Nvidia, Microsoft, SoftBank) con ruoli distinti ma interconnessi: lì la forza del governo americano non sta nel comandare l’algoritmo, ma nell’usare la propria sfera ancora intatta di potere pubblico vincolante per individuare i territori dove far «atterrare» gli spazi enormi dei data center, garantendone espropri, deroghe, logistica infrastrutturale ed energia. Lo Stato contratta e fa pesare sul tavolo negoziale la propria potestà sovrana.

È esattamente lo stesso schema che opera sullo Stretto di Messina, dove si consuma il paradosso di importare «per decreto» i privilegi della lex mercatoria in Europa. Dopo aver accumulato per decenni dimensioni finanziarie e brevettuali nei regimi extraeuropei a bassi costi di transazione regolatoria, quando questi gruppi tornano a operare in Europa — dove i «costi di transazione democratici e ambientali» (la Conferenza di Servizi decisoria, la Valutazione d’Impatto Ambientale, i poteri di veto dei Comuni, la gara europea) rischierebbero di rallentare o bloccare l’operazione — il decreto legge n. 35 del 2023 interviene artificialmente per abbattere quei costi di transazione anche in Italia, mettendo sul piatto negoziale le garanzie del bilancio statale e le deroghe sovrane.

Questo decreto agisce così come un vero dispositivo che pretende di manipolare e pietrificare il tempo giuridico. Usando la decretazione d’urgenza per un’opera secolare, il governo ferma l’orologio al periodo 2006-2011, facendo rientrare l’intervento nella vecchia Legge Obiettivo ormai abrogata e resuscita una società nata nel 1971. C’è qualcosa di quasi comico in questa totale astrazione della norma di legge che pretende di perpetuare una fissità della storia, in una sorta di grottesca illusione magica. Dall’ideazione originaria del 1971 ad oggi il mondo è passato attraverso vere e proprie ere geologiche della geopolitica: allora vigevano gli Stati nazionali keynesiani, l’ordine bipolare di Yalta e gli ultimi accordi di Bretton Woods, proprio mentre la decisione costituente di Nixon sul dollaro e l’impulso della Commissione Trilaterale aprivano la via alla globalizzazione; poi sono seguiti la caduta del Muro, l’illusione della «fine della storia» e l’unificazione tecno-economica a trazione americana; infine il pieno dispiegarsi del neoliberismo, la sua crisi e l’attuale fase post-globale in cui il capitalismo si ricolloca dentro spazi a vocazione neoimperiale, dall’America First fino all’alleanza confuciana, sotto l’egida dello Stato-partito, tra politica, tecnologia e scienza in Cina.

A questa pietrificazione normativa fa da contraltare l’incontenibile esuberanza della realtà storica e geoeconomica, che riscrive il mondo in modi imprevedibili e di cui proprio la Cina è testimonianza vivente in atto. Basta guardare a occhio nudo la conquista infrastrutturale e portuale del Mediterraneo operata negli ultimi quindici anni da Pechino attraverso i suoi colossi statali (COSCO Shipping Ports e China Merchants): partendo dall’accesso di Suez (Port Said e Ain Sokhna in Egitto) fino all’imbocco atlantico di Gibilterra (Tangeri Med in Marocco e gli scali spagnoli di Valencia e Bilbao), passando per il controllo maggioritario del Pireo in Grecia, per i terminal di Kumport sul Bosforo in Turchia e per le quote strategiche nei porti italiani di Vado Ligure e Genova, la Cina ha ridisegnato una cintura portuale continua che governa l’assoluta centralità del commercio talattico tra Asia ed Europa. Di fronte a questa metamorfosi vivente dei traffici marittimi e della portualità globale, la pretesa della norma italiana di imbalsamare un progetto concepito oltre mezzo secolo fa appare in tutta la sua irrealtà.

Ancora più radicale è l’uso della cosiddetta reviviscenza dei contratti: nella teoria classica del diritto privato, far rivivere un contratto ormai estinto è possibile solo attraverso un nuovo, libero accordo tra le parti; qui, invece, viene imposta per legge, come un atto d’imperio che si sostituisce alla volontà dei contraenti e cancella per decreto oltre dieci anni di chiusura del rapporto. Subito dopo, la legge mette la propria forza a disposizione di una rinegoziazione riservata tra la società in house e il contraente generale, assumendone gli esiti dentro i cosiddetti Atti Aggiuntivi. Il paradosso è che, non avendo la Corte dei Conti ancora registrato la delibera del Cipess, quegli Atti Aggiuntivi restano chiusi nei fascicoli riservati e non sono noti al pubblico: il cuore reale dell’operazione — chi paga gli imprevisti geologici, quali sono le garanzie, quali le penali — resta avvolto nella segretezza.

E mentre ovunque si invoca la parola magica governance evocando una logica bottom-up — cioè l’apparente fioritura dal basso di una società poliarchica e pluralistica — si compie un vero e proprio trucco semantico su chi siano davvero gli stakeholder titolati a decidere. La Conferenza di Servizi prevista dal decreto viene degradata da decisoria a meramente istruttoria, paralizzando i poteri di veto degli enti territoriali. Così il «basso» reale — i cittadini dello Stretto, i comitati, gli abitanti soggetti a esproprio e gli stessi Comuni di Messina e Villa San Giovanni — viene declassato a mero pubblico consultivo, ascoltato in forme rituali e non vincolanti, liquidato come espressione di interessi particolari o della cosiddetta sindrome Nimby (Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”, n.d.r.), mentre al ministero spetta il filtro unilaterale delle sole osservazioni «ritenute assentibili». Al contrario, i grandi consorzi industriali, le società di consulenza nei forum istituzionali, i fondi finanziari e gli apparati tecno-militari vengono promossi a voce spontanea della società che «chiede» l’opera. Le vere fonti del bottom-up contemporaneo non sono le comunità, ma grumi di potere militare, economico-politico e lobbistico, saldati da quella contiguità delle «porte scorrevoli» in cui uomini di Stato, consulenti e manager transitano continuamente tra Consigli di amministrazione privati e apparati pubblici.

L’«espertologia», il surrealismo matematico e l’alibi securitario

Lo stesso meccanismo di legittimazione si riproduce sul terreno della valutazione economica ufficiale. La legge affida l’aggiornamento dell’Analisi Costi-Benefici alla stessa società in house interessata a realizzare l’opera, la quale a sua volta ne delega il calcolo al potere accademico (un centro di ricerca dell’Università Bocconi), vincolato alle maglie delle linee guida europee e ministeriali: una soft law che traduce la realtà in formule matematiche chiuse. Qui si rivela tutta l’insostenibile leggerezza della governance per numeri. Non siamo davanti a un software automatico, ma a un’astrazione algoritmica costruita dai tecnici come matematizzazione e formalizzazione interna alle sole logiche finanziarie: un modello semanticamente povero, incapace di posare uno sguardo autentico sul reale, che solo la discrezionalità politico-democratica può avere. È una vera e propria evasione dal reale dentro un «surrealismo» matematico-formale — pessimo esito del cogito cartesiano — dove si dispiega quella che potremmo chiamare espertologia: un sapere strettamente intrecciato ai processi materiali di potere, ma occultato dietro la pretesa di una scientificità neutrale e avalutativa. Come ha osservato il giurista francese Alain Supiot, questo passaggio segna il tramonto della responsabilità politica del sovrano democratico — che sceglie i fini rendendone conto ai cittadini — a favore di un potere funzionale, che nasconde scelte profondamente politiche dietro l’apparente oggettività del calcolo.

Quando però persino i calcoli econometrici mostrano la corda e i vincoli ambientali sulla biodiversità bloccano l’iter, il nuovo geodiritto getta il pallottoliere e sfodera l’argomento supremo della sicurezza nazionale: il dual-use, cioè il doppio uso civile e militare. È un’aggiunta tardiva in corso d’opera, mai prevista in vent’anni di programmazione italiana, innestata per forzare i vincoli ambientali europei attraverso procedure d’eccezione e accreditare l’opera a Bruxelles.

A monte di questa scelta agisce quella rete opaca che lega Stati, Unione Europea e Nato: prassi negoziali informali tra apparati diplomatici e militari, prive di voto parlamentare, che vengono poi trasformate in regolamenti europei vincolanti o in obiettivi politici di riarmo — come la corsa verso il 5% del Pil — fatti valere attraverso la pressione commerciale dei dazi e la minaccia del disimpegno americano in Europa.

Anche le letture più colte del realismo geopolitico (faccio riferimento ad alcuni scritti di Lucio Caracciolo sulla rivista Limes) — come la tesi che dipinge l’Italia non quale Paese europeo ma come piattaforma «medioceanica» chiamata a presidiare gli Stretti e a cucire fisicamente la Sicilia per sottrarla all’influenza delle potenze rivali nel Mediterraneo — finiscono per essere tesi spaziali vuote. Pensare che la pura contiguità geografica creata da tre chilometri d’asfalto basti a generare sovranità politica e a fermare la penetrazione finanziaria o portuale della Cina o di altri attori nel Mediterraneo è un’illusione della carta geografica. La sovranità non viaggia su un impalcato stradale: collegare due fragilità sociali senza risanarle significa soltanto costruire un corridoio di transito sopra un territorio abbandonato.

La paradossale cosalità del mare contro l’epistemicidio

C’è, infine, un paradosso dal sapore quasi mitico. In un mondo apparentemente svuotato dello spazio e del tempo dalla tecnica, dall’infosfera e dall’intelligenza artificiale, il mare resta ciò che vi è di più stabile, di più irriducibilmente cosale: una realtà fisica pesante e indomabile a cui nemmeno il capitalismo più smaterializzato può sottrarsi, come dimostra il fatto che gli stessi flussi energetici e digitali euro-africani viaggino già oggi adagiati sui fondali marini attraverso elettrodotti e cavi sottomarini in fibra ottica.

Come scriveva Fernand Braudel nelle sue Memorie del Mediterraneo: «La testimonianza più bella sull’immenso passato del Mediterraneo è quella che fornisce il mare stesso. Bisogna dirlo e ripeterlo. Bisogna vedere il mare e rivederlo. Naturalmente esso non può spiegare tutto di un passato complesso, costruito dagli uomini con una dose più o meno elevata di logica, di capriccio o di aberrazione, ma rimette con pazienza al loro posto le esperienze del passato, restituendo a ognuna i primi frutti della sua esistenza, e le colloca sotto un cielo, in un paesaggio che possiamo vedere con i nostri occhi, uguali a quelli di un tempo. Per un momento, di attenzione o di illusione, tutto sembra rivivere».

Il progetto del Ponte tenta invece di negare questa cosalità del mare, riducendo lo Stretto di Messina — un patrimonio culturale mondiale di inestimabile valore simbolico, tutelato da un articolo 9 della Costituzione finora rimasto privo di reale forza nelle aule giudiziarie — a un semplice attrito geografico da abolire. Si compie così uno di quegli episodi di epistemicidio denunciati dal giurista portoghese Boaventura de Sousa Santos: la cancellazione sistematica dei saperi, della memoria e del modo stesso di abitare il paesaggio mediterraneo in nome di un’unica logica tecno-economica e militare.

Eppure, fuori dall’Occidente tecnocratico — e persino in qualche laboratorio avanzato del costituzionalismo ecologico ricordato dalla grande giurista francese Mireille Delmas-Marty, dal Rio Atrato in Colombia fino alla laguna del Mar Menor in Spagna — il diritto sta imparando a riconoscere ai fiumi, alle lagune e ai bacini naturali la dignità di soggetti viventi affidati alla cura delle comunità che li abitano. Difendere lo Stretto di Messina oggi significa esattamente questo: rifiutare un geodiritto della segretezza, dell’eccezione e dell’oligopolio per restituire la parola e la cura a chi quei luoghi li abita e li custodisce.

Nicola Bozzo

Articoli correlati