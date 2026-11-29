L'iniziativa internazionale sull'acqua dolce è promossa dalla rete Wamu-Net, legata all'Unesco-Ihp

MESSINA – L’acqua raccontata attraverso gli occhi, la sensibilità e la creatività delle nuove generazioni. La Città Metropolitana di Messina coinvolge le scuole del territorio nell’ottava edizione di «The Water We Want», il concorso internazionale promosso dalla Rete Globale dei Musei dell’Acqua (WAMU-NET), iniziativa faro dell’UNESCO-IHP, il Programma Idrologico Intergovernativo.

L’edizione 2026-2027, aperta agli studenti di ogni ordine e grado, è stata presentata al Polo universitario dell’Annunziata, nell’ambito del convegno «Sicilia e Stretto di Messina: tradizioni e patrimonio scientifico tra fragilità e biodiversità». A illustrare le opportunità offerte dal concorso è stato Giovanni Lentini, dirigente della Direzione Ambiente e del Nodo INFEA della Città Metropolitana; presente al convegno Grazia La Fauci, responsabile dello stesso Nodo INFEA.

L’iniziativa invita bambini e ragazzi a raccontare il valore dell’acqua dolce, esplorandone il legame con la biodiversità, i cambiamenti climatici e il patrimonio naturale e culturale. Un percorso creativo e di sensibilizzazione ambientale che esclude dal tema le acque salate e punta a stimolare una maggiore consapevolezza sull’importanza delle risorse idriche e sulla loro tutela.

«Capo Peloro è un patrimonio dell’intera comunità – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha fortemente voluto questo percorso – che le nuove generazioni devono imparare a conoscere e a custodire. Per questo abbiamo voluto farne un museo dell’acqua a cielo aperto e un’occasione di dialogo tra le scuole del nostro territorio e quelle del mondo. Educare alla tutela dell’acqua significa investire sul futuro dell’ambiente».

Il concorso prevede modalità di partecipazione differenziate in base all’età. I bambini dai 6 ai 9 anni potranno concorrere con elaborati grafici e disegni, mentre gli studenti delle fasce 10-12 e 13-18 anni potranno utilizzare anche fotografie, video e altri linguaggi multimediali. Ogni classe o singolo studente potrà presentare una sola opera, accompagnata da un titolo e da una breve descrizione. È obbligatoria la traduzione in inglese, con sottotitoli per eventuali scritte e dialoghi presenti negli elaborati.

I lavori dovranno essere consegnati entro il 16 aprile 2027. Le opere selezionate confluiranno nella mostra digitale internazionale della rete WAMU-NET e parteciperanno alla selezione per i riconoscimenti internazionali, tra cui sei premi da 250 euro ciascuno, assegnati a livello mondiale nelle diverse categorie, compresa quella riservata ai giovani tra i 19 e i 25 anni.

Il calendario prevede la diffusione del bando e del regolamento destinati alle scuole del territorio nel mese di dicembre. Tra gennaio e marzo 2027 si svolgeranno le iscrizioni e la realizzazione degli elaborati; entro il 29 aprile le opere selezionate saranno trasmesse alla rete internazionale. A maggio è prevista un’esposizione sul territorio, mentre a giugno saranno proclamati i vincitori del concorso mondiale. Il regolamento internazionale è già consultabile sul sito.

Capo Peloro, un museo dell’acqua a cielo aperto

L’iniziativa rappresenta il primo banco di prova del progetto pilota collegato all’adesione della Città Metropolitana di Messina a WAMU-NET, con l’obiettivo di trasformare Capo Peloro in un «museo dell’acqua a cielo aperto». Un percorso che vede Antonia Teatino, presidente di O2 Italia, impegnata nell’educazione all’acqua e nella diffusione della cultura dei musei dell’acqua, della rete internazionale WAMU-NET.

Il progetto intende valorizzare il patrimonio ambientale, scientifico e culturale dell’area, facendo della conoscenza dell’acqua uno strumento di educazione, partecipazione e dialogo tra comunità e istituzioni scolastiche a livello locale e internazionale.

Il cuore di questo patrimonio è la Riserva naturale orientata della Laguna di Capo Peloro, un’area di 68 ettari compresa tra i laghi di Ganzirri e Faro, caratterizzata da una straordinaria ricchezza naturalistica, con oltre 400 specie acquatiche, almeno dieci delle quali endemiche. Un ecosistema di grande valore, che diventa così un laboratorio a cielo aperto per avvicinare le nuove generazioni alla biodiversità, alla sostenibilità e alla salvaguardia delle risorse idriche.

Il convegno: tradizioni, scienza e biodiversità dello Stretto

La presentazione del concorso si è inserita nel programma del convegno «Sicilia e Stretto di Messina: tradizioni e patrimonio scientifico tra fragilità e biodiversità», promosso dal Museo della Fauna dell’Ateneo, diretto da Filippo Spadola, e dal Lions Club Messina Cristo Re, presieduto da Salvatore La Camera, con il patrocinio del Comune di Messina.

L’incontro è nato da un’idea della GST Ivana Saccà, coordinatrice dei Service del club, sviluppata insieme a Mauro Cavallaro, conservatore del Museo della Fauna. Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Francesco Abate, i lavori sono stati moderati da Carlotta Crescenti, segretaria del club e docente del Liceo «Maurolico».

Diversi gli ambiti approfonditi nel corso degli interventi: Giacomo Dugo ha affrontato il tema delle tradizioni gastronomiche e della sicurezza alimentare; Giovanni Ammendolia ha ripercorso la storia della marineria messinese; Mauro Cavallaro ha illustrato gli aspetti bio-ecologici del territorio; Ernesto Bellomo ha approfondito la geologia e la paleoecologia; Alessandro Crisafulli ha presentato le peculiarità della biodiversità vegetale ed Ettore Napoli ha analizzato il rapporto tra fauna selvatica ed equilibri sanitari. A completare il percorso tra scienza, cultura e identità del territorio sono stati i versi del poeta Lillo Centorrino.

Un confronto multidisciplinare che ha restituito la complessità e la ricchezza dello Stretto di Messina, confermando l’importanza della conoscenza scientifica e dell’educazione ambientale per la tutela di un patrimonio naturale e culturale che appartiene all’intera comunità.