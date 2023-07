A Natale nei cinema il nuovo film di Ficarra e Picone, girato anche a Montalbano - Tempostretto

Concluse le riprese in Sicilia. Il sindaco Todaro ha donato loro una targa "per aver reso speciale ogni angolo del borgo"

Bisognerà attendere il periodo natalizio per vedere il borgo di Montalbano nel nuovo film di Ficarra e Picone. Il 14 dicembre uscirà infatti in sala “Santocielo”, ultima pellicola del duo comico siciliano. Otto settimane di riprese che si concluderanno nei prossimi giorni a Roma, dove la produzione si è spostata dopo aver girato in Sicilia: prima a Catania e poi, appunto, nel borgo di Montalbano Elicona, uno dei più belli d’Italia.

Ficarra e Picone sono stati anche ospiti nei giorni scorsi al Taormina Film Fest, dove hanno ricevuto un premio speciale per “La stranezza”, il pluripremiato film di Roberto Andò, e hanno dato vita ad un siparietto comico con il sindaco Cateno De Luca. Al termine delle riprese a Montalbano, i due attori siciliani, accolti con grande affetto da tutto il paese, sono stati salutati dall’Amministrazione del sindaco Nino Todaro, che ha consegnato loro una targa in argento realizzata dal maestro Antonello Piccione, con sopra inciso: “Grazie per aver reso speciale ogni angolo del nostro borgo!”.

“Santocielo” è diretto da Francesco Amato. Nel cast figurano anche le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. Ancora top secret la trama. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film, che curerà la distribuzione.

