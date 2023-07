Ficarra e Picone e la satira a Cateno De Luca: “Il sindaco in tournée, quale sarà la prossima?” VIDEO - Tempostretto

In occasione della consegna dei loro Nastri D’Argento, i due comici siciliani si rivolgono direttamente al sindaco di Taormina: "Se fanno il ponte si fa eleggere a Reggio"

TAORMINA. “Il sindaco in tournée”: così si rivolgono a Cateno De Luca, sindaco di Taormina, Salvo Ficarra e Valentino Picone, premiati nell’evento speciale dei Nastri D’Argento che conclude la 69esima edizione del TaorminaFilmFest.

Il Sindaco che, insediatosi solo un mese fa, ha già fatto (come suo solito) tanto discutere – tra l’addio alla Fondazione TaoArte e la chiusura del Palacongressi un giorno prima della fine del Festival – è salito sul palco del Teatro Antico per confermare l’impegno già attuato per il Comune e la prossima pianificazione dei rispettivi ruoli “necessaria per fare un buon servizio, per rendere Taormina protagonista e far sì che chi arrivi se ne vada con un bellissimo ricordo”.

I due comici siciliani salgono sul palco a ritirare il proprio Nastro D’Argento e si rivolgono direttamente a lui: “Peccato, con Nello [Musumeci n.d.r.] l’anno scorso ci siamo divertiti tanto. Si sente la sua mancanza, però va bene, è impegnato, fa il ministro del mare. Ci accontentiamo di Cateno. Parliamo, appunto, di cose presenti: Cateno, il sindaco in tournée, prima Messina, poi Taormina, tra cinque anni si sposterà verso Fiumefreddo, poi deve decidere se scendere verso Catania o girare a Palermo. Oppure, se fanno il ponte, vai verso Reggio Calabria. Ma che dici il ponte – puntualizza Ficarra- che facciamo queste cretinate noi? No. Abbiamo un sacco di altre cose da sistemare, autostrade, immondizia, a proposito faccio un appello ai turisti: aiutateci, quando andate via portate con voi un sacchetto, piccolino, per favore, aiutate l’isola”.

Non contenti, quando ritornano sul palco poco dopo per la premiazione di tutto il cast de La stranezza, si rivolgono ancora a De Luca: “Mi ricordo che l’ultima volta che siamo saliti sul palco c’era ancora Cateno sindaco, ricordo tutto quello che ha detto, le sue proposte per il teatro… Fa tristezza sapere che ora, qui, al posto del Teatro di Taormina è stato approvato un posteggio”.

E, poi, ancora: “Sindaco che fai, dormi? Ti giuro, confessa! Fai finta che sei davanti a un P.M. Aspetta almeno che inizi il film prima di dormire!”

Ma De Luca, rimasto fin troppo silente, non si tira indietro e replica al microfono che gli porge Picone stesso: “Mi ero distratto e sognavo già il posteggio cui avete accennato!”

Ma lo scambio ironico di battute si conclude con una cena in compagnia tra il celebre duo e il Sindaco, come conferma lui stesso puntualmente sui suoi social.