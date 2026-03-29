Roseti illude, il Messina ribaltato dalla Gelbison, quarto ko consecutivo in casa

Il Messina si spegne e gioca una ripresa bruttissima. Sesta sconfitta in casa in stagione, contestati calciatori e Pagniello presente in tribuna

MESSINA – Altra giornata storta per il Messina, la formazione di mister Feola manca il risultato per la settima partita consecutiva da quando è alla guida dei biancoscudati. Il Messina subisce la quarta sconfitta consecutiva in casa al Franco Scoglio nella 29ª giornata del campionato di Serie D, la nona del campionato e la sesta in casa e sesta anche nel girone di ritorno. Resta fermo in fondo alla classifica, al triplice fischio finale esplode la protesta del tifo locale. La Curva Sud canta “Uscite senza la maglia”, mentre contestato Morris Pagniello presente in tribuna.

Novità per mister Feola che vara un 4-2-3-1, riferimento offensivo dal primo minuto Christian Roseti che torna titolare, ed è la prima volta con il nuovo allenatore, ripagandolo con la sesta rete del suo campionato dopo 26 minuti. In mezzo al campo Clemente e Garufi, con Zucco spina nel fianco della difesa giocando sotto punta. Messina completamente diverso nella ripresa, quando evidentemente, come dice il mister “il blasone pesa” e la squadra scompare davanti e lascia spazi enormi dietro.

La Gelbison dopo aver incassato gol nella prima mezz’ora la ribalta ad inizio ripresa con il Messina che non riesce mai a reagire veramente. Prima volta in stagione che il Messina da situazione di vantaggio si fa ribaltare, né con Romano né con Parisi era mai successo di perdere una partita in cui si era passato in vantaggio.

Primo tempo

Buon inizio del Messina che trova spazio con Oliviero a destra, saltato l’uomo serve al centro Roseti che per poco non arriva. Al 2′ è Zucco a saltare Viscomi a destra e mette al centro, in uscita Sakho blocca. Al 5′ discesa a sinistra stavolta di Pedicone, palla messa dietro ma allontanata dalla difesa. Al 7′ prima occasione pure per la Gelbison in seguito al primo angolo battuto Urquiza colpisce di testa e manda oltre la traversa.

Al 20′ altra buona iniziativa di Oliviero a destra, raggiunto il fondo il servizio dentro l’area per Zucco, calcia di prima ma viene murato da un difensore ospite. Sul ribaltamento dell’azione Cascio prova il mancino da fuori area, blocca senza problemi Giardino. Al 23′ imbucata di Zucco per Touré, portato all’esterno ricomincia, poi il lancio per Oliviero che stoppa dentro l’area e prova il diagonale che si perde largo. Al 24′ Pedicone con un tocco smarca Tourè, affonda a sinistra, palla a rimorchio Zucco colpisce ma c’è una deviazione in angolo. Al 26′ pasticcio su lancio di Giardino tra Delmiglio e Sakho in uscita, Roseti bravo ad approfittarne, porta via il pallone e lo scarica nella porta ormai sguarnita sotto la Curva Sud. Reazione campana al 29′ con Cascio che si inserisce in area, il pallone gli arriva ma lesto Trasciani in scivolata a sventare la minaccia.

Al 36′ occasione per pareggiarla per la Gelbison, Liurni mette giù in area un lancio lungo, mette a sedere prima De Caro, poi Trasciani e si accentra al limite dell’area piccola, scarica di potenza il destro ma lo manda altissimo. Al 40′ altra disattenzione delle difesa ospite, il Messina battendo velocemente una rimessa laterale scatena la corsa di Touré a sinistra, potrebbe calciare ma decide di metterla al centro ma la difesa spazza. Al 42′ ancora Messina pericoloso: Pedicone arriva sul fondo, palla al centro per Roseti contratto, la sfera resta lì arriva in corsa Oliviero ma coraggioso Sakho in uscita a chiudergli l’angolo di tiro. Sul corner che segue Touré mette giù e calcia, debole e tra le braccia di Sakho. Nel finale un minuto di recupero, la Gelbison butta in mezzo una punizione dalla trequarti ma fa buona guardia la difesa biancoscudata.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi all’intervallo. Inizia meglio la Gelbison che al 49′ con un’azione improvvisa di Liurni che conclude da fuori area segna la rete del pareggio. Nell’occasione i difensori non contrastano e Giardino è sembrato farsi sorprendere. La reazione biancoscudata quattro minuti più tardi con la conclusione di Clemente dai venticinque metri. Al 54′ il Messina rischia, palla persa in mezzo al campo, De Martino prova a piazzarla col mancino a giro e sfera a lato. Al 57′ Oliviero e Garufi combinano a sinistra, il primo viene chiuso prova Zucco, conclusione deviata e Sakho in qualche modo evita il calcio d’angolo.

All’ora di gioco black out in casa Messina, troppa facilità ha la Gelbison nell’arrivare sul fondo a sinistra. Il cross al centro sembra innocuo ma Bosia non spazza e il pallone arriva a De Martino che da due passi insacca. Opera tre cambi mister Feola fuori Zucco, Tourè e Bosia, dentro Zerbo, Tedesco e Saverino. Al 69′ occasione per il pari del Messina, palla buttata in mezzo e calciata a botta sicura, Viscomi con il portiere battuto salva sulla linea. Si entra nell’ultimo quarto d’ora e Feola si gioca gli ultimi due cambi: fuori Pedicone e Roseti, dentro Kaprof e Bombaci.

All’80’ il Messina attacca con tanti effettivi, cross dalla destra di Oliviero di testa svetta dopo un buon inserimento Saverino che manda sull’esterno della rete. All’82’ Gelbison vicina al tris, palla persa dal Messina Liurni due tocchi per aggiustarsela e tenta la conclusione, deviazione di Saverino, la palla si impenna supera Giardino e colpisce la traversa superiore terminando in angolo. Messina sbilanciato in avanti, ma crea poco e all’89’ da segnalare una conclusione di Zerbo da fuori area alta. Sei i minuti di recupero nel finale di partita, Kaprof cade in area e reclama rigore l’arbitro non gli crede e lo ammonisce per simulazione.

Acr Messina – Gelbison 1-2

Acr Messina (4-2-3-1): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 67′ Saverino), Pedicone (dal 76′ Kaprof); Clemente, Garufi; Oliviero, Zucco (dal 67′ Zerbo), Tourè (dal 67′ Tedesco); Roseti (dal 76′ Bombaci).

In panchina: Sorrentino, Maisano, Werner, Bonofiglio.

Allenatore: Vincenzo Feola.

Gelbison (3-5-2): Sakho; Urquiza (dal 73′ Scognamiglio), Delmiglio, Viscomi; Coscia (dal 67′ Fernandez), De Martino (dal 85′ Pellino), Chironi, De Feo (dal 71′ Uliano), Semeraro; Cascio (dal 78′ Ferreira), Liurni.

In panchina: Crucito, Vaccaro, Diabate, Castro.

Allenatore: Agostino Spicuzza.

Marcatori: Roseti 26′ (M), Liurni 49′ (G), De Martino 60′(G).

Ammoniti: Zucco 51′ (M), Pedicone 61′ (M), Coscia 63′ (G), Liurni 69′ (G), Clemente 72′ (M) entra in diffida, Kaprof 90′ (M).

Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1’ + 6’.

Arbitro: Luca Truderti di Reggio Emilia.

Assistenti: Albulen Muca di Alessandria & Andrea Lo Chiatto di Nichelino.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina