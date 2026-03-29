Serie D, la Reggina batte l’Athletic Palermo, Nissa nuova capolista

I risultati della 29ª giornata di Serie D e la classifica aggiornata nel girone I, Enna-Milazzo rinviata all'8 aprile

Una giornata particolare con le prime della classe che vincono mentre in fondo alla classifica si registrano tante sconfitte. Fa eccezione lo scontro diretto tra Athletic Club Palermo e Reggina che vede gli amaranto corsari per una rete a zero. Un risultato che lancia la Nissa in classifica che in trasferta travolge la Sancataldese 5 a 1. Tra le messinesi vince la Nuova Igea Virtus che rimonta uno svantaggio di due reti a zero e in parte da un favore al Messina non facendo fare punti al CastrumFavara. Il Milazzo che doveva far visita all’Enna scenderà in campo dopo Pasqua in un recupero.

Nella zona salvezza vince solo la Vibonese in casa della Vigor Lamezia, tutte le altre perdono: Acireale, Favara, Ragusa, Sancataldese, Paternò e compreso il Messina che invece poteva e doveva approfittare della sfida interna con la Gelbison che si era messa bene nel primo tempo grazie alla rete di Roseti. Nel secondo tempo ribaltato l’Acr che ha sempre meno chance di salvezza diretta e deve cominciare a prepararsi al playout.

Risultati 29ª giornata

Acr Messina – Gelbison 1-2

Acireale – Sambiase 1-2

Athletic Club Palermo – Reggina 0-1

Nuova Igea Virtus – CastrumFavara 3-2

Savoia – Ragusa 2-0

Vigor Lamezia – Vibonese 0-2

Sancataldese – Nissa 1-5

Gela – Paternò 2-1

Enna – Milazzo (rinviata all’8 aprile)

Classifica girone I

Nissa 56

Athletic Club Palermo 54

Savoia 54

Reggina 53

Nuova Igea Virtus 49 (5 punti di penalizzazione)

Gelbison 45

Sambiase 45

Milazzo* 42

Gela 41 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 36

Enna* 31

Vibonese 31

Ragusa 29

Acireale 29 (1 punto di penalizzazione)

Castrumfavara 27

Acr Messina 24 (14 punti di penalizzazione)

Sancataldese 24

Paternò 18

*una partita in meno