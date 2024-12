A Salice torna l’albero di Natale ecosostenibile: è realizzato con grucce di abiti e materiale riciclato

L'iniziativa si è rinnovata per il secondo anno. Ma il villaggio ha anche "adottato" un altro albero

MESSINA – Dalla Parrocchia di Santo Stefano Juniore ai volontari di “Curiamo Salice”, dalla banda musicale alla Pro Loco Casali dei Peloritani, passando per tutti i cittadini, adulti e bambini che hanno voluto partecipare. Salice ha risposto presente per il secondo anno consecutivo all’iniziativa di allestire e illuminare un albero “riciclato”, ideato su uno dei muri della parrocchia con grucce e appendini, trasformati nella struttura stessa dell’abbellimento.

Un’iniziativa che, ha spiegato la consigliera comunale Antonella Feminò, si è rinnovata con l’accensione dell’8 dicembre, dopo la processione per l’Immacolata, e che ha confermato l’impegno del villaggio nel progetto Messina 2030 sull’ecosostenibilità. Ma soprattutto un evento che ha portato la cittadinanza a socializzare e condividere, per amore dell’ambiente e del villaggio stesso.

Ma non è finita perché il Natale a Salice si è fatto in tre. All’albero ecosostenibile, simbolo dell’impegno dei salicioti per la salvaguardia dell’ambiente, si sono aggiunti l’albero di Natale consegnato da Messina Servizi (uno dei 100 sistemati in tutta la città) e all’albero della forestale, “adottato” dal villaggio. Nessun taglio di radici, ma solo tanta cura grazie al prezioso supporto del Servizio 13,U.S.T. Messina, guidato dal dirigente Giovanni Dell’Acqua.