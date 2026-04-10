Lavori alla centrale idrica. Ecco le zone in cui ci sarà poca acqua

Operazioni in programma domenica 12 aprile ma i maggiori disservizi si registreranno lunedì 13 aprile

Alla vigilia degli interventi di riparazione previsti alla Centrale di captazione e adduzione di Fiumefreddo, focus in sede Amam dedicato alla mappa delle aree cittadine in cui, dal pomeriggio di domenica 12 aprile, l’erogazione idrica in rete subirà disservizi legati ai tempi di riempimento dei serbatoi cittadini e di reimmissione in distribuzione dell’acqua, dopo il fermo di 10 ore previsto per eseguire le lavorazioni urgenti all’impianto di Torrerossa.

Dal tavolo sono emersi i punti di maggiore criticità e dunque gli interventi a supporto della popolazione, sono stati focalizzati i tempi e i luoghi in cui si prevedono i maggior disservizi, in modo da poter provvedere con uomini, mezzi e presidi specifici.

AREE E TEMPI IN CUI SI AVVERTIRANNO I DISAGI

DOMENICA 12 APRILE

L’erogazione idrica sarà regolare sino alle ore 12 in tutta la città. Poi verrà sospesa nella zona del Centro cittadino e della fascia nord (costiera e collinare), mentre nella zona sud (costiera e collinare) si manterrà regolare o con minime riduzioni nei tempi di distribuzione o in zone servite dall’acquedotto Fiumefreddo.

Le zone che soffriranno maggiormente saranno comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.

A conclusione dei lavori (intorno alle ore 20) l’acqua verrà reimmessa in flusso da Torrerossa, ma a Montesanto arriverà in nottata.

LUNEDÌ 13 APRILE

Il programma di distribuzione prevede la verifica dei livelli e l’eventuale programmazione per il graduale approvvigionamento delle diverse zone cittadine, nel corso dell’intera giornata.

MARTEDì 14 APRILE

verificato il ciclo di riempimento notturno (tra il 13 e il 14 aprile), l’erogazione potrebbe ripartire regolarmente e di ciò Amam fornirà costante aggiornamento.

PRESIDI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE

Proprio in vista della proiezione sui tempi e luoghi del possibile disagio, Amam ha calibrato anche i presidi a supporto della cittadinanza.

Il piano di Amam prevede dunque un potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al Numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione risponderanno h24.

Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, peraltro, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi Amam in costante carico e già collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari)

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

Al di là dell’impegno pianificato da Amam per prevenire ovvero risolvere ogni possibile disagio, si fa invito a tutti i cittadini sin d’ora alla massima collaborazione e a fare uso parco della risorsa idrica, anticipando – ove possibili – operazioni che necessitino di un maggior uso dell’acqua entro la giornata di sabato 11 aprile, in modo da mantenere integre le proprie riserve ino al ripristino della regolare distribuzione.