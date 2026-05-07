 A Santa Margherita completata la riparazione, torna l'acqua

A Santa Margherita completata la riparazione, torna l’acqua

Redazione

A Santa Margherita completata la riparazione, torna l’acqua

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giovedì 07 Maggio 2026 - 23:01

Aggionamento dell'Amam per il villaggio della zona sud di Messina, oggi a secco per l'intervento

MESSINA – “Completati con successo i lavori urgenti di riparazione della condotta adduttrice che serve l’abitato di Santa Margherita, villaggio della zona sud della città. Assicurato il ripristino funzionale della tubazione, riparata nel tratto che ricade in via Comunale S. Margherita, dal numero civico 27 al numero civico 215, è stata riavviata anche la distribuzione idrica in rete”, comunica l’Amam.

La partecipata resta a disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711, “attivo costantemente per fornire ogni supporto che si richiedesse”, viene sottolineato.

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