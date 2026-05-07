Oggi niente acqua a S. Margherita per la riparazione della condotta

Messina. Erogazione idrica sospesa sino al tardo pomeriggio, comunica l'Amam

MESSINA – Aggiornamenti dall’Amam. “A causa di un guasto riscontrato nella condotta di adduzione principale che serve l’abitato di Santa Margherita, nella zona sud di Messina, le squadre di Amam stanno eseguendo i necessari lavori urgenti di ripristino della tubazione, nel tratto che ricade in via Comunale S. Margherita, dal numero civico 27 al numero civico 215“, comunica la partecipata.

“Per conseguire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica che, nella zona di Santa Margherita, avviene in modalità h24. Si prevede di completare i lavori e di poter ripristinare la distribuzione idrica in rete già nel tardo pomeriggio di oggi. Tuttavia, Amam resta sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto che si richiedesse e assicurare il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti”, viene comunicato.