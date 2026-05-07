 Oggi niente acqua a S. Margherita per la riparazione della condotta

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Redazione

Oggi niente acqua a S. Margherita per la riparazione della condotta

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giovedì 07 Maggio 2026 - 14:49

Messina. Erogazione idrica sospesa sino al tardo pomeriggio, comunica l'Amam

MESSINA – Aggiornamenti dall’Amam. “A causa di un guasto riscontrato nella condotta di adduzione principale che serve l’abitato di Santa Margherita, nella zona sud di Messina, le squadre di Amam stanno eseguendo i necessari lavori urgenti di ripristino della tubazione, nel tratto che ricade in via Comunale S. Margherita, dal numero civico 27 al numero civico 215“, comunica la partecipata.

niente acqua a S. Margherita per la riparazione della condotta

“Per conseguire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica che, nella zona di Santa Margherita, avviene in modalità h24. Si prevede di completare i lavori e di poter ripristinare la distribuzione idrica in rete già nel tardo pomeriggio di oggi. Tuttavia, Amam resta sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto che si richiedesse e assicurare il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti”, viene comunicato.

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