A settembre s’inaugura la I Biennale d’arte di Messina

La manifestazione è in programma fino al 23 novembre. "Al bando hanno risposto quasi 1500 artisti", evidenziano gli organizzatori

MESSINA – A fine settembre sarà inaugurata la I Biennale d’arte di Messina. La manifestazione culturale, presieduta da Gianfranco Pistorio, si terrà per due mesi, dal 26 settembre al 23 novembre, con il coinvolgimento della città di Reggio Calabria. Spazio a pittura, grafica, scultura, installazioni, fotografia e videoarte, ma non mancheranno convegni, workshop, eventi collaterali e per l’occasione sarà realizzato un catalogo dedicato alle mostre, agli artisti partecipanti e ai vari appuntamenti dedicati.

“Un evento che segue il successo ottenuto lo scorso anno in occasione della rassegna Expo Arte Messina 2024, che ha dato l’opportunità a oltre cento artisti di esporre le proprie opere in più di 20 luoghi simbolo

della città dello Stretto e che ha ottenuto numeri altissimi sia in termini di gradimento, sia per

numero di partecipanti ai vari momenti artistici”, sottolineano gli organizzatori.

La macchina organizzativa è già al lavoro e il comitato tecnico scientifico della I Biennale di Messina 2025, composto dal fotografo Mimmo Irrera, dal professore Giampaolo Chillè (storico dell’arte) e dalla dottoressa Giovanna Famà (storica dell’arte del museo regionale “Accascina”), sta operando la scelta degli artisti e stabilendo le mostre dedicate alla pittura, alla scultura e alla fotografia. A sua volta, la professoresa Concetta De Pasquale è la consulente esterna della Biennale.

Inoltre, ci saranno due sezioni: cinematografia e teatro, curate dall’attore e regista Nicola Calì e la madrina dell’evento sarà la giornalista Letizia Lucca.

“Siamo arrivati all’obiettivo che ci eravamo prefissati”, hanno dichiarato Gianfranco Pistorio (nella foto) e Stefania Arcidiacono, rispettivamente presidente e vicepresidente della Biennale d’arte di Messina. E ancora: “Vogliamo essere punto di congiunzione dell’arte e, allo stesso tempo, punto di rilancio della città di Messina. Città che può davvero rappresentare un riferimento importante nel sud d’Italia per l’arte contemporanea e moderna. Al bando hanno risposto quasi 1500 artisti provenienti da tutta Italia”.