A Taormina il Natale durerà due mesi, investiti 450mila euro per gli eventi

Presentato il cartellone. Il sindaco De Luca: "Rilanciamo la città come meta turistica tutto l'anno"



TAORMINA – Uno sforzo economico senza precedenti per un cartellone natalizio lungo due mesi. Il Comune di Taormina ha investito 450mila euro per un programma che accompagnerà cittadini e visitatori da novembre fino alla fine di gennaio, calendario pensato non solo per celebrare le festività, ma anche per incentivare la destagionalizzazione del turismo, offrendo attrazioni e momenti di aggregazione durante tutto il periodo invernale.

Presentata nei giorni scorsi a Palazzo dei Giurati la rassegna natalizia prenderà il via ufficialmente il 17 novembre con l’accensione delle luci natalizie del centro storico. Il calendario è stato suddiviso in due parti: “Aspettando il Natale”, che propone una serie di eventi preparatori e di intrattenimento a partire dal 17 novembre, e il periodo delle vere e proprie festività natalizie, che continuerà fino alla fine di gennaio.

De Luca: “Obiettivo destagionalizzazione”

“Quest’anno, con il supporto di tutta l’Amministrazione – ha sottolineato il sindaco Cateno De Luca – abbiamo lavorato per realizzare un programma che potesse rendere il Natale taorminese speciale e indimenticabile. Il nostro obiettivo non è solo quello di celebrare le feste, ma anche di rilanciare Taormina come meta turistica durante tutto l’anno, puntando sulla destagionalizzazione. Accendi i tuoi sogni è lo slogan scelto, noi ci stiamo attrezzando per realizzarli!”.

L’albero donato alla città di Asiago

Durante la conferenza stampa è stata annunciata la donazione di un albero di Natale da parte della città di Asiago, un gesto simbolico che sancisce l’inizio di un legame tra le due comunità. Il sindaco di Asiago ha voluto spiegare la sua motivazione: “Ho deciso di donare un albero di Natale alla vostra meravigliosa città perché credo che si possa davvero fare qualcosa di importante insieme. Sin dal primo momento in cui sono arrivato in Sicilia, e quindi a Taormina, ho visto la grande bellezza dei luoghi, ma ho anche percepito il calore coinvolgente, la solarità e cordialità che c’è nella vostra gente. Questo dono è un primo passo simbolico per creare le basi di un legame e per avviare una collaborazione fattiva tra le nostre comunità.”

Per l’assessore al Turismo, Jonathan Sferra, ” il programma è frutto di un grande impegno e di una visione che guarda oltre il periodo natalizio, creando occasioni di intrattenimento e cultura che arricchiscono l’offerta turistica della città”. “È un programma ambizioso; volevamo dare un segnale diverso – ha aggiunto Sferra -. Abbiamo anche lanciato una nuova pagina social interamente dedicata agli eventi di Taormina, che ci permetterà di promuovere al meglio le iniziative e di coinvolgere sia la comunità che i visitatori in ogni appuntamento della nostra splendida città proprio a dimostrazione della strategia complessiva che stiamo attuando”.