A Taormina torna "E...state con noi", l'evento della Polstrada sulla sicurezza

In piazza il pullman azzurro e la Lamborghini per sensibilizzare i giovani

TAORMINA – Torna a Taormina il progetto “E…state con noi”, che per il secondo anno consecutivo farà scendere in piazza gli agenti della Polizia stradale per sensibilizzare giovani e meno giovani sui temi della sicurezza alla guida. A Porta Messina, dalle 17 di venerdì 9 agosto, saranno presenti il Pullman Azzurro, allestito con tecnologie avanzate e personale formato, e la Lamborghini della polizia.

Il pullman è una vera e propria aula itinerante all’interno della quale saranno proiettati filmati vari e sarà possibile provare il simulatore di guida per testare i propri riflessi o simulare le condizioni psicofisiche alterate dall’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Inoltre ci saranno i tappeti interattivi con segnaletica e cartellonistica per i bambino e gli “occhiali distorsivi”, anch’essi per simulare l’effetto dell’alcol, a disposizione di tutti gli over 14. E ci saranno anche le moto della polizia stradale per i più piccoli.