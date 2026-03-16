La Scc Messina invita i candidati sindaco ad un confronto sul calcio

"Parliamone insieme", l'appuntamento promosso dalla Cooperativa giovedì 19 marzo alle ore 18 presso l'ex chiesa di Santa Maria Alemanna

MESSINA – Le politiche sportive, gli investimenti nelle infrastrutture, il dialogo con le società del territorio e i suoi tifosi e, in generale, la valorizzazione e la visione dello sport, saranno i temi principali al centro del primo dibattito pubblico fra i candidati alla carica di sindaco di Messina che si terrà giovedì 19 marzo, alle 18, presso l’ex chiesa di Santa Maria Alemanna.

L’evento è organizzato dalla Società Cooperativa Calcio Messina, nata un anno fa dall’unione di tifosi, cittadini e appassionati che hanno deciso di reagire al declino del calcio messinese. All’incontro sono stati invitati i candidati sindaco: Federico Basile (Sud chiama Nord), Antonella Russo (Centrosinistra), Gaetano Sciacca (Movimento civico Rinascita Messina che, però, per precedenti impegni personali non sarà presente, al suo posto ci sarà il consulente per lo sport, Nico Scandurra), Marcello Scurria (Centrodestra), Lillo Valvieri (Civico).

Il dibattito sarà moderato dai giornalisti Tiziana Caruso, consigliera regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e Pietro Di Paola, vice presidente Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Messina.L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Prevista la diretta streaming, che sarà trasmessa sulla pagina facebook della Società Cooperativa Calcio Messina.

La Cooperativa: “Utilissimo momento di confronto”

“L’obiettivo della Cooperativa – ha spiegato il presidente della Società Cooperativa Calcio Messina – è quello di riportare al centro del dibattito pubblico un tema per nulla marginale come lo sport, che, oltre ad essere uno dei principali strumenti di rappresentazione della città di Messina a livello nazionale e internazionale, costituisce le fondamenta della vita di ogni comunità. Siamo orgogliosi di aver organizzato il primo, e si spera non ultimo, dibattito tra i candidati di questa campagna elettorale, un utilissimo momento di confronto per la cittadinanza e ingrediente chiave per una sana democrazia, perfettamente in linea con i valori fondanti della Cooperativa”.

Scurria risponde presente

Il candidato sindaco Marcello Scurria ha confermato al sua presenza: “Accolgo l’invito con grande entusiasmo – dichiara Scurria – ascoltare problemi, aspettative ed ambizioni di chi vive la passione per il calcio è fondamentale per guardare al futuro anche con riferimento all’importante tema dell’impiantistica sportiva. La valorizzazione del patrimonio storico del Messina calcio è per noi priorità”.