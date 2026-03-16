Gicap, 180 lavoratori a Messina in attesa della cassa integrazione

Senza stipendio dal mese di gennnaio. Stamattina la manifestazione. Filcams Cgil e Uiltucs: “Il ministero del Lavoro attende i dati da parte dell’Inps"

MESSINA – “Niente stipendio dal mese di gennaio. Circa 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni richiesta dalla stessa azienda nello scorso gennaio, ma ancora non si hanno notizie”. Da qui una protesta stamattina dei sindacati Filcams Cgil e Uiltucs davanti alla sede Inps di Messina, affinché “l’ente acceleri le procedura e dia risposte certe al ministero su quest’emergenza”.

“Il ministero del Lavoro è intervenuto chiedendo alcuni dati all’Inps ma non abbiamo avuto alcuna contezza – spiegano il segretario Filcams Cgil Giuseppe Ragno e il segretario Uiltucs Francesco Rubino -. Sembra ci sia una discrasia tra i dati in possesso dell’Inps e quelli della Gicap srl e tutto ciò sta ritardando la concessione della Cig (Cassa integrazione guadagni), facendo in modo che le lavoratrici e lavoratori non percepiscono stipendio da quasi tre mesi, con gravissimi disagi per loro e non per le famiglie”.

Oggi i sindacati hanno incontrato i vertici Inps e si attende la svolta.