“A Torre del Greco senza ansia e giocando come sappiamo”, la parola ai tifosi del Messina

Due successi consecutivi ma si guarda al prossimo impegno in Campania. Parlano i supporter biancoscudati

MESSINA – Raccoglie consensi il Messina di Giacomo Modica che, dopo il successo interno con il Taranto, si prepara alla trasferta di Torre del Greco per cercare di sfatare uno dei campi tabù degli ultimi anni. Per i tifosi Biancoscudati, tanti, essere riusciti a battere Eziolino Capuano è da considerare un potente talismano per il prosieguo del campionato, quasi passassero dal tecnico di Pescopagano le sorti future del Messina.

Certo è che battere la formazione rossoblù di questa stagione non è cosa facile per nessuna squadra. Ci è riuscita quella giallorossa con una prestazione senza troppe sbavature e capace di capitalizzare il goal di Zunno su assist acrobatico di Plescia.

Aver battuto Eziolino ci porterà fortuna

“Che bellezza battere Eziolino! – esordisce Alessandro Da. Sono di quelle partite che ti fanno capire tanto della stagione. La sorte è cambiata, aver superato il Taranto di Eziolino ci porterà bene e sono certo che a Torre del Greco, altro campo storicamente difficile per noi, tutto si metterà per il meglio. Non sarà facile ma ce la faremo, ne sono certo”.

A Torre del Greco sarà scontro diretto

Per Andrea D.G. “finalmente si intravede quella continuità che ci si aspettava. Senza grossi problemi un Messina convincente, malgrado qualche brivido nel finale, si disfa del Taranto. Ovviamente non dev’essere un fuoco di paglia e speriamo che l’appetito venga mangiando. Anche perché adesso arriva la Turris, in uno scontro diretto importante per la salvezza. Che resta l’obiettivo primario da raggiungere”.

Adesso, caccia alla preda

“Partita che ha mostrato una crescita complessiva della squadra sotto l’aspetto della consapevolezza”, questo il giudizio di Fabrizio Co. sulla vittoria con il Taranto. “Vittoria cercata e trovata da squadra di categoria. Adesso, a Torre del Greco, mi piacerebbe vedere una squadra che va alla caccia della preda approfittando del momento di difficoltà dell’avversario”.

Messina sfrutta l’occasione: Turris ferita

Giovanni Gr. ha visto un “Messina convinto dopo la prestazione di Caserta; ha battuto un Taranto che alla vigilia si presentava in riva allo stretto con un filotto di sei risultati utili consecutivi e subendo pochi gol, una delle migliori difese del campionato. Sapendo aspettare il Messina l’ha colpito con Zunno, abile in area di rigore. La squadra è in crescita ed ha preso fiducia. Con questo carattere può giocarsela con tutte senza timore, anzi, saranno gli avversari ad averlo verso di noi. Già sabato sera a Torre Del Greco, troveremo una Turris ferita da tre sconfitte consecutive e con il fresco cambio di allenatore. Il Messina dovrà sfruttare questa occasione e con un risultato positivo si guadagnerebbe un ampio margine sulla zona salvezza, staccando le altre. Forza Messina”.

Nuovo allenatore spinta mentale. Non sottovalutare la Turris

“Vittoria meritata del Messina che batte una squadra come quella tarantina, molto difficile da affrontare e che ha rispecchiato pienamente in campo la sua filosofia di gioco, basata su una grande densità in fase difensiva per poi ripartire con la velocità dei suoi esterni d’attacco”. Così Andrea So. per il quale il modulo è stato forse determinante: “Ancora una volta il 4-2-3-1 ha dato indicazioni importanti e la crescita di molti giocatori ci conforta parecchio in vista dei prossimi impegni; su tutti gli under Salvo e Zunno ma anche alcuni over come Emmausso”. Ma il suo pensiero è già proiettato alla prossima gara: “Sabato a Torre del Greco sarà una gara da non sottovalutare poiché la Turris è una squadra imprevedibile ed in casa è sempre stata difficile da affrontare, anche negli anni precedenti. L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe dare loro una spinta mentale per cercare di risalire una classifica molto precaria, ma il Messina ha dimostrato negli ultimi incontri di non essere tecnicamente seconda a nessuno; quindi sarà necessario dare continuità nell’atteggiamento in campo”.

In trasferta per mantenere il distacco dalla concorrente Turris

Per Antonio Ro. “ottima gara quella dei Biancoscudati contro il Taranto dell’ex (poco rimpianto!) Capuano. Probabilmente Modica ha trovato il modulo adatto a questi ragazzi che tanto stanno dando tanto in termini di impegno e dedizione alla causa. Da registrare ancora un po’ la difesa (sperando nell’arrivo di un centrale forte da affiancare a Manetta) ed avere a regime fisico il miglior Rosafio che, se in forma, non ha rivali in questo girone. Sabato occorre continuare con questo ruolino di marcia e almeno mantenere le distanze da una Turris che, con l’arrivo del nuovo tecnico, potrebbe ritrovare qualche motivazione in più”.

Massima concentrazione ma senza ansia da prestazione

Infine, Luigi Cr. rimarca come la gara con il Taranto sia stata molto diversa dalle altre: “Era inevitabile, considerato il gioco di Capuano. Bravo Modica e tutti i calciatori; nel computo totale, vittoria meritata e punti importanti per la classifica, per il morale e per dare continuità ai risultati. Questo ci darà serenità a Torre del Greco dove potremo giocare senza l’ansia della vittoria a tutti i costi. Con queste due vittorie potremo gestire la trasferta molto più tranquilli”.

Una gara che per la Turris avrà una valenza particolare: “Per loro sarà uno scontro diretto, giocato in casa in un ambiente molto particolare. Sempre massima concentrazione per noi, ma loro dovranno fare il gioco. Il Messina avrà due risultati su tre, anche se Modica se la giocherà come sempre apertamente. Poi, ci sarà la variabile del nuovo allenatore (Menichini, ndr)”.

Articoli correlati