A Villa Mazzini non c'è pace per pesci e tartarughe: lo stagno è invaso dai coriandoli - Tempostretto

A febbraio è successo per carnevale, ora per le lauree e i compleanni festeggiati nell'area. Eppure non servirebbe una laurea per capirlo: l'area e gli animali vanno rispettati

MESSINA – Non serve una laurea per capirlo e non andrebbe specificato, ma la domanda è d’obbligo: è davvero necessario festeggiare le ricorrenze, compleanni e appunto lauree a Villa Mazzini, sparando coriandoli nel piccolo stagno che ospita pesci e tartarughe? Da alcuni giorni sui social alcuni utenti segnalano la presenza di molti coriandoli di vari colori all’interno della piccola vasca, ripristinata e pulita nei mesi scorsi.

Ne abbiamo già discusso varie volte e il Comune di Messina ha dovuto anche lasciare delle transenne per evitare che i fruitori dell’area, avvicinandosi troppo, lasciassero “sbadatamente” immondizia e cibo all’interno dello stagno. Ma “sparando” i coriandoli dalla grotta, è ovvio che questi cadano all’interno della vasca e non soltanto sulla pavimentazione della villa, dove gli addetti di Messina Servizi possono ripulire più facilmente. Ancora una volta, come accaduto a febbraio durante il carnevale, pesci e tartarughe non vengono lasciati in pace, nonostante transenne e cartelli.