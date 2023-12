A18, auto in fiamme nella galleria S. Alessio - Tempostretto

Nel pomeriggio un altro incidente si è verificato a Roccalumera, con un camion rimasto in bilico ai margini della carreggiata

Pomeriggio di incidenti sulla A18 Messina-Catania, con gravi ripercussioni sulla circolazione ma per fortuna senza feriti. In serata un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Sant’Alessio, in direzione Messina. Il conducente della Mercedes C 220 è riuscito ad allontanarsi dal mezzo prima di lanciare l’allarme. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno spento l’incendio. La circolazione è rimasta interrotta il tempo necessario per mettere in sicurezza il tratto.

Nel primo pomeriggio invece un altro incidente si è verificato all’altezza di Roccalumera, sempre sulla A18 Messina-Catania. Un camion stava viaggiando in direzione Messina quando ha investito un veicolo fermo sulla corsia di emergenza, sfondando poi il guardrail e rimanendo in bilico sul muro di contenimento in cemento armato. Il conducente dell’autovettura colpita, per fortuna, non era a bordo del mezzo al momento dell’impatto e non ha dunque riportato ferite. Illeso anche l’autista dell’autocarro.