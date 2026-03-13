Barcellona, da assessore a candidato sindaco: Barbera per il centrodestra

La coalizione ha scelto il presidente dell'Ordine dei medici veterinari per il dopo Calabrò. Germanà: "Conta l'unità, abbiamo fatto un passo indietro"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – “Il centrodestra anche a Barcellona Pozzo di Gotto, così come a Milazzo (per Pippo Midili, n.d.r.), è unito”. Lo comunicano i tre partiti nazionali: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “La coalizione, insieme a numerose forze civiche, investe il dottore Nicola Barbera quale candidato a sindaco della città e vice l’avvocato Gianluca Sidoti. L’unità del centrodestra rappresenta un valore imprescindibile per la democrazia e per i cittadini”, si legge in una nota.

Germanà: “Conta l’unità del centrodestra

E così Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia: “L’unità del centrodestra è un bene prezioso che va salvaguardato, ma non basta dirlo bisogna anche dimostrarlo. La Lega ancora una volta ha manifestato serietà e generosità facendo un passo indietro sulla candidatura a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Con il primo cittadino uscente, Pinuccio Calabrò, un validissimo dirigente regionale del nostro partito, avremmo potuto serenamente rivendicare la posizione che, invece, abbiamo ceduto nell’interesse dell’unità della coalizione. A Calabrò e a tutta la sua squadra va il più sentito ringraziamento, a nome mio e di tutta la Lega, per avere dimostrato ancora una volta grande maturità. All’amico Nicola Barbera, ora candidato a sindaco, facciamo il nostro in bocca al lupo con l’impegno che ci avrà accanto con forza, con determinazione, con lealtà in questa campagna elettorale, ma soprattutto nei prossimi cinque anni che lo vedranno alla guida dell’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto”.

Barbera (nella foto con il deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo), presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Messina, è stato in passato segretario particolare dell’assessore regionale Ruggero Razza ed è assessore della Giunta Calabrò a Barcellona.

è