Il voto a Messina. Aggiungi un posto in lista, la sfida entra nel vivo

Amministrative. Gli aspiranti sindaci lavorano per completare i vari tasselli: presidenze delle Municipalità, candidati al Consiglio e squadre

MESSINA – Amministrative: a che punto siamo? I candidati sindaci per Messina Federico Basile e Marcello Scurria continuano la loro sfida dialettica a distanza. La new entry Antonella Russo punta a inserirsi nel dibattito. Gaetano Sciacca e Angelo Giorgianni polemizzano con De Luca. E poi c’è un altro candidato civico: il barbiere Lillo Valvieri (nella foto in basso). “Stiamo lavorando con tante persone che credono davvero nella possibilità di cambiare questa città. Il nostro obiettivo non è solo partecipare alle elezioni ma portare idee concrete per il futuro di Messina”, dichiara in qualità di outsider.

Sul fronte dell’ex sindaco Basile, ora ricandidato per il monocolore di Sud chiama Nord, sono state presentati una parte dei consiglieri in corsa. Un boom di presenze, e ancora bisogna aggiungere tanti posti in lista, con 15 liste. La strategia di Cateno De Luca è chiara: l’obiettivo è ottenere il premio di maggioranza, raggiungendo il 40 per cento, con 4-5 liste agguerrite. E poi il resto funziona da disturbo e dispersione del voto, cercando di depotenziare gli avversari.

I candidati alle presidenze delle Municipalità per Sud chiama Nord

Ed ecco i candidati alla presidenza delle Municipalità per Sud chiama Nord: Enzo Messina (ex Udc) alla I Circoscrizione, Lino Cucè (ex presidente, dal 2018 al 2022, e poi nel Cda di Messina Servizi, dopo aver lasciato Forza Italia) alla III, Renato Coletta alla quarta, Beatrice Belfiore alla V, Sasha Cardile alla sesta, Ninni Caprì alla VII. Manca l’ultimo tassello: la candidatura alla presidenza della II Municipalità.

Cambi di casacca

Come ogni campagna elettorale che si rispetti, non possono mancare i passaggi da uno schieramento all’altro. C’è ad esempio chi torna alla casa del “padre” De Luca: da Mirko Cantello a Sara Di Ciuccio (nella foto in basso con Basile). Alessandro Costa, invece, non è stato ricandidato da Sud chiama Nord e dovrebbe essere il candidato alla presidenza della I Municipalità per il centrodestra. E altri salti da una parte e dall’altra sono imminenti.

Con Scurria viaggio d’ascolto nei quartieri

Nel frattempo, il candidato del centrodestra Marcello Scurria continua il suo viaggio d’ascolto nei quartieri, in attesa di liste e squadra: ““Negli ultimi anni la nostra città ha avuto tante occasioni: finanziamenti, progetti, opportunità di sviluppo. Eppure, camminando nei quartieri, parlando con le famiglie, con i giovani, con i commercianti, la sensazione è sempre la stessa: la città è rimasta ferma. Strade che aspettano interventi, quartieri dimenticati, servizi che non migliorano. Occasioni che potevano cambiare davvero il volto della città e che invece sono state sprecate. Per questo, come candidato sindaco, ho deciso di iniziare un viaggio di ascolto nei quartieri”.

Antonella Russo: “Il centrosinistra è pronto con il programma per Messina”

Mentre Italia Viva – Casa Riformista di Dafne Musolino sta per ufficializzare la sua adesione al campo progressista, la candidata a sindaca Antonella Russo apre alla società civile per formare la squadra di governo. E annuncia: “Noi siamo prontissimi con il programma elettorale, su cui abbiamo già lavorato come Partito democratico e forze di coalizione. E non abbiamo timori. Noi siamo una forza progressista. Una comunità che si propone di rappresentare le istanze dei cittadini in una maniera totalmente alternativa alle cosiddette corazzate di Basile e Scurria. Noi siamo qualcosa di diverso, di nuovo. E lo vogliamo rappresentare al meglio ai cittadini”.

Sciacca: “Stop a piste ciclabili e parcheggi d’interscambio”

L’ingegnere Gaetano Sciacca è il candidato sindaco di Rinascita Messina, con al suo fianco l’ex magistrato ed ex senatore Angelo Giorgianni. Sta preparando tre liste e tiene a sottolineare: “Stop a piste ciclabili e parcheggi di interscambio, che toglieremo. “Chi mi conosce sa che al primo posto metto sempre la viabilità e la messa in sicurezza del territorio. Anche gli ultimi eventi che ci sono stati, dal ciclone Harry al terremoto nel Catanese, hanno fatto capire che se non c’è un territorio sicuro non può esserci sviluppo. Prima di pensare a opere infrastrutturali, che sembrano poter essere più importanti di queste criticità, bisogna pensare alle emergenze”.

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