Cosimini torna all’opera per Polisportiva Gioiosa – Messana

Il tecnico torna in panchina per il derby provinciale valevole per la ventiseiesima giornata di Eccellenza Sicilia

Alle ore 15:00 di sabato avrà inizio il derby provinciale tra Polisportiva Gioiosa e Messana, valevole per la ventiseiesima giornata di Eccellenza Sicilia. L’incontro si disputerà allo Stadio Comunale Di Gioiosa Marea e segnerà il ritorno di Giuseppe Cosimini sulla panchina dei giallorossi, dopo l’esonero di Antonio Venuto.

Era il 30 novembre 2025 quando la Messana aveva ottenuto la sua ultima vittoria sotto la guida del tecnico milazzese: sul campo del Palazzolo, il capitano Antonio Cannavò si era reso protagonista della rimonta per 1-2 grazie a una doppietta. Tutto sembrava andare per il verso giusto, a giudicare dal terzo posto, dal primato di miglior attacco e soprattutto dalla possibilità di salire in cima alla classifica. Insomma, chi avrebbe mai potuto immaginare dei clamorosi stravolgimenti, proprio mentre la complessa macchina da gol di Cosimini esprimeva il massimo del suo potenziale, mettendo in difficoltà qualsiasi difesa avversaria? Eppure, improvvisamente, il 2 dicembre la società comunica la notizia più inaspettata per i tifosi: malgrado i 26 punti in 12 giornate ottenuti dalla squadra, la panchina cambia.

Considerando la promessa fatta a inizio stagione, ovvero quella di raggiungere il professionismo in 5 anni, viene spontaneo domandarsi come la società possa aver preso tale decisione in un periodo ricco di prestazioni positive. Il quesito rimane ancora un mistero, ma sembrerebbe più ragionevole che il rammarico per alcune partite, come le sconfitte contro il Modica in campionato e in Coppa, abbiano indotto la Messana a scegliere un allenatore difensivista e con maggiore esperienza pregressa in vista degli impegni successivi.

In effetti, con l’impatto di Venuto, la squadra mantiene diverse volte la rete inviolata e prolunga la striscia di risultati utili fino allo 0-0 della ventesima giornata contro il Niscemi, ma i giocatori faticano a costruire azioni offensive, segnano con una frequenza nettamente minore e perdono più spesso il possesso della sfera. Dopo il 3-2 al Melilli del 17 gennaio, i giallorossi rimangono in astinenza da vittorie e non riescono a liberarsi dalla “pareggite”, poi una goccia fa traboccare il vaso, a tal punto da chiedere il silenzio stampa per la prima volta in stagione: è la più recente sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Acquedolcese, a seguito del quale la Messana rischia di vedere i propri sforzi vanificati.

Da questa settimana, dunque, pur avendo a disposizione una rosa diversa rispetto a come l’aveva lasciata, in queste ultime cinque giornate Cosimini avrà un duplice obiettivo: evitare l’uscita dalla zona playoff e riportare la squadra alle ambizioni iniziali.

Intanto, nelle settimane antecedenti allo scandalo di Vittoria, la Polisportiva Gioiosa ha saputo imporre il proprio gioco anche contro avversarie posizionate nella parte alta della classifica, come Avola e Atletico Catania Viagrande. Infatti, Cosimini non cambia l’opinione sulla prossima avversaria e, anzi, rinnova i complimenti nei suoi confronti, raccomandando ai propri uomini di prestare attenzione soprattutto alle palle inattive e ai contropiedi: «Dopo aver visto tutte le squadre del campionato, mi piace soprattutto il modo in cui la Polisportiva Gioiosa interpreta il calcio e, se non erro, credo che sia la squadra che ha impiegato di più i propri giovani. Avevo già fatto loro i complimenti all’andata, nonostante avessimo vinto noi, e glieli rinnovo tuttora, sperando comunque che domani riusciremo a fare una grande vittoria. Forse è l’avversaria più pericolosa che potessimo incontrare ora.»

Riguardo il proprio ritorno e la fiducia nei confronti della società, poi aggiunge: «Credo che l’obiettivo rimarrà lo stesso. Diventerà più complicato raggiungerlo, anche perché non ho più la stessa rosa di tre mesi fa, ma dobbiamo cercare di arrivare al miglior piazzamento possibile dei playoff e poi giocarcela contro chiunque, come sempre. La squadra ha sempre risposto bene, sia prima che adesso. In questo momento è normale che la mancanza di risultati abbia tolto delle certezze, ma ho grandissima fiducia in questo gruppo e speriamo di vedere già da domani la Messana per come si è contraddistinta in questo campionato.»

Ad appesantire il carico di domani sarà l’alto numero di assenti dalla lista dei convocati, ben 7: squalificato Mazzola per somma di ammonizioni, infortunati Tricamo, Sciotto, Gargiulo e Catalfamo, influenzati Bona e Pannitteri.

Aggregati per la prima volta due giocatori dalla squadra Juniores, ovvero il centrocampista classe 2008 Angelo Libetti Giovinazzi e l’attaccante classe 2009 Salvatore Lombardo.

Nell’undici titolare, Mameli potrebbe avere un’occasione per formare con Giorgetti e Della Guardia la linea difensiva a supporto di Ferrara. Sulla linea mediana probabile l’impiego dal primo minuto di Biondo, Rizzo e Gazzè, con Fragapane e Bonasera sulle fasce. Per affiancare Cannavò nella coppia d’attacco iniziale si candidano Gueye e Genovese, sebbene quest’ultimo risulti favorito.

Riccardo Giacoppo