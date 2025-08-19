A18 e A20, “entro l’anno via le code con la sostituzione degli impianti di esazione”

L'annuncio del Cas che fa il bilancio sul traffico nella settimana di Ferragosto. Il presidente Nasca: "Urgente progettare la terza corsia sula tratta terminale della Messina-Catania"

Traffico da record per Autostrade Siciliane nella settimana di Ferragosto. Il movimento di automezzi sulle tratte in gestione ha registrato numeri di poco superiori a quelli del 2024. Tra l’11 ed il 17 agosto 2025 ci sono stati 1.283.184 transiti complessivi sulla A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania, con un incremento di circa l’1% rispetto al dato dello scorso anno. Sono i dati forniti dal Consorzio per le autostrade siciliane, che sottolinea come i picchi di traffico si siano verificati in gran parte alle barriere di Messina Nord, Villafranca, Rometta, Milazzo, Cefalù, Acireale e Catania, dove si è registrato il maggior numero di transiti in assoluto con 218mila automezzi.

Le criticità

“Purtroppo – evidenzia il Cas – si sono verificate alcune criticità alle barriere di Buonfornello ed in altre stazioni di uscita di interesse turistico, causate dal sovraccarico di traffico e dalla vetustà degli impianti di esazione automatica. Alcuni guasti hanno provocato delle code, smaltite con l’intervento delle squadre di manutenzione”. Autostrade Siciliane si è scusata con gli automobilisti per i temporanei disagi. “In ogni caso – prosegue la nota – l’appalto per il rinnovo totale degli impianti di esazione (risalenti alla fine degli anni 90) è in dirittura d’arrivo”.

Notizie migliori sul fronte degli incidenti sulle tratte gestite dal Cas. La settimana ferragostana non ha fatto registrare episodi di particolare gravità, grazie anche alla costante vigilanza della Polizia Stradale e alla presenza costante sulla rete del personale di Autostrade Siciliane. Non sono stati segnalati nemmeno incendi di particolare rilievo sulla aree vicine alle corsie autostradali.

La situazione a Messina e Catania

Per quanto riguarda Messina, la piena funzionalità del viadotto Ritiro ha dato respiro alla viabilità cittadina. Occorre invece migliorare il transito da e verso Catania. “E’ necessario ed urgente progettare la terza corsia sulla tratta terminale della Messina Catania – ha dichiarato il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca -. Il movimento di automezzi non viene più adeguatamente assorbito da un’infrastruttura progettata negli anni 60 del secolo scorso, quando i volumi di traffico in entrata ed in uscita da Catania erano ben diversi”.

Adesso la rete autostradale siciliana è attesa alla prova del controesodo, che entrerà nel vivo nell’ultima decade del mese.