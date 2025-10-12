 A18 Messina-Catania, da lunedì chiusura della corsia di sorpasso tra Giarre e Acireale

Redazione

domenica 12 Ottobre 2025 - 08:53

Modifiche in entrambe le direzioni per lavori, comunica il Cas, fino al 30 novembre

Riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’sutostrada A18 Messina-Catania. Autostrade Siciliane comunica che, per l’esecuzione dei lavori, da lunedì 13 ottobre e fino al 30 novembre 2025, si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, sia nella carreggiata in direzione Catania, sia in quella in direzione Messina. Il tutto nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e quello di Acireale, sia in orario diurno che notturno.

“L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 61+800. Nel caso di formazione di lunghe code, sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli. In tali casi si consiglia l’utilizzo della SS.114 (Giarre – Acireale)”, evidenzia il Cas.

In precedenza, si pensava a una chiusura fino al 30 ottobre. Ora Autostrade Siciliane ha fissato nel prossimo 30 novembre il termine per i lavori.

