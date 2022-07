A20, Calderone chiede la revoca del sequestro di 21 cavalcavia tra Milazzo, Barcellona e Terme Vigliatore - Tempostretto

In ballo il ritorno a una regolare viabilità. Il capogruppo di Forza Italia all'Ars ha presentato un'interrogazione e chiede alla Regione di intervenire al Cas

MESSINA – Il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone, ha chiesto alla Regione Siciliana di intervenire al Cas per richiedere la revoca del sequestro di 21 cavalcavia dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Si tratta di vari punti del tratto autostradale compreso tra Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Milazzo. L’obiettivo è quello di ripristinare la normale viabilità sui cavalcavia interessati, attualmente regolata con i semafori.

Calderone: “Venute meno le necessità di sequestro”

“Ritengo – spiega Calderone – che, dopo il parere della Commissione, siano venute meno le necessità che hanno portato al sequestro dei 21 cavalcavia per presunte criticità su stabilità che avrebbero determinato un rischio crollo pertanto ritengo prioritario agire in maniera tempestiva per eliminare i disagi che hanno condizionato oltremisura l’economia del territorio e la viabilità”.