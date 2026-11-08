A20, il Cas punta a riaprire la tratta Rometta-Villafranca lunedì pomeriggio

Disagi e code dopo la chiusura direzione Messina, per lavori, ma i vertici del Consorzio per le autotrade siciliane contano di anticipare i tempi

MESSINA – La chiusura della tratta Rometta-Villafranca in direzione Messina ha provocato lunghe code. In particolare, dallo svincolo di Milazzo e sulla statale 113. ll provvedimento si è reso necessario con carattere d’urgenza, a seguito dell’avvio delle attività di cantiere sul viadotto Fiorentino (km 21+753), per effettuare immediati interventi localizzati di ripristino strutturale”, ha comunicato il Consorzio per le autostrade siciliane. Ma l’intenzione dei dirigenti del Cas, come ci è stato confermato, è quella di anticipare i tempi, riaprendo domani pomeriggio, lunedì 9 novembre, dopo la maturazione del cemento, in parzializzazione. In sostanza, restringendo la carreggiata.

Questa la comunicazione precedente, che vige anche per oggi e domattina: “Tratto autostradale interdetto: chiusura della carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rometta (km 24+000) e lo svincolo di Villafranca Tirrena (km 20+200). Periodo di validità: con decorrenza immediata e fino alle ore 20:00 del 16 novembre 2026, e comunque fino all’ultimazione dei lavori. Chiusura degli accessi: contestuale chiusura al transito della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Rometta per i veicoli diretti verso Messina. Percorso alternativo: per i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, con prosecuzione lungo la viabilità ordinaria sulla SS 113 e successivo rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Villafranca Tirrena“.

La chiusura improvvisa della tratta autostrada ha avuto immediatamente ripercussioni. Come segnalato (nella foto) da alcuni utenti sul gruppo Facebook A18 e A20 le autostrade della vergogna già a circa 2 km dal casello di Rometta si sono subito registrate code e rallentamenti.

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