 A20, il Cas punta a riaprire la tratta Rometta-Villafranca lunedì pomeriggio

A20, il Cas punta a riaprire la tratta Rometta-Villafranca lunedì pomeriggio

Redazione

A20, il Cas punta a riaprire la tratta Rometta-Villafranca lunedì pomeriggio

domenica 08 Novembre 2026 - 08:10

Disagi e code dopo la chiusura direzione Messina, per lavori, ma i vertici del Consorzio per le autotrade siciliane contano di anticipare i tempi

MESSINA – La chiusura della tratta Rometta-Villafranca in direzione Messina ha provocato lunghe code. In particolare,  dallo svincolo di Milazzo e sulla statale 113. ll provvedimento si è reso necessario con carattere d’urgenza, a seguito dell’avvio delle attività di cantiere sul viadotto Fiorentino (km 21+753), per effettuare immediati interventi localizzati di ripristino strutturale”, ha comunicato il Consorzio per le autostrade siciliane. Ma l’intenzione dei dirigenti del Cas, come ci è stato confermato, è quella di anticipare i tempi, riaprendo domani pomeriggio, lunedì 9 novembre, dopo la maturazione del cemento, in parzializzazione. In sostanza, restringendo la carreggiata.

Questa la comunicazione precedente, che vige anche per oggi e domattina: “Tratto autostradale interdetto: chiusura della carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rometta (km 24+000) e lo svincolo di Villafranca Tirrena (km 20+200). Periodo di validità: con decorrenza immediata e fino alle ore 20:00 del 16 novembre 2026, e comunque fino all’ultimazione dei lavori. Chiusura degli accessi: contestuale chiusura al transito della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Rometta per i veicoli diretti verso Messina. Percorso alternativo: per i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, con prosecuzione lungo la viabilità ordinaria sulla SS 113 e successivo rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Villafranca Tirrena“.

La chiusura improvvisa della tratta autostrada ha avuto immediatamente ripercussioni. Come segnalato (nella foto) da alcuni utenti sul gruppo Facebook A18 e A20 le autostrade della vergogna già a circa 2 km dal casello di Rometta si sono subito registrate code e rallentamenti.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Incendio Camera di commercio a Messina, “carenze nei soccorsi documentate nell’esposto”
Taormina, dipendenti comunali in sciopero il 9 novembre: scontro sulle partecipate di De Luca
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED