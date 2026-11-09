A20, oggi incontro in Prefettura sulla tratta Villafranca-Rometta

Si attendono novità e misure per alleviare i disagi, in attesa della riapertura nell'autostrada Messina-Palermo

MESSINA – I lavori nel tratto Villafranca-Rometta sulla A20 sono finiti. Ma servono i “tempi tecnici” per la riapertura. E stamattina, dalle 11, si riunirà in Prefettura, a Messina, il Cov, Comitato operativo viabilità. Un’occasione per affrontare i nodi delicati legati all’autostrada Messina-Palermo e al caos, e le code, di questi giorni.

Così il direttore generale del Cas, Consorzio per le autostrade siciliane, Franco Fazio: “I lavori sono finiti in nottata (mattina di domenica, n.d.r.). Domani (oggi, n.d.r.) ci sarà un sopralluogo congiunto, con un consulente scientifico, in modo da prendere le decisioni. La malta necessita di tempi tecnici per la sua maturazione. Le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato. Tuttavia, si procederà con l’apertura al transito del casello di Villafranca e con altre misure finalizzate alla riduzione dei disagi, al momento in fase di studio, che formano oggetto di discussione al Cov in Prefettura”.

Biancuzzo: “Stop al pedaggio di Ponte Gallo, chiedo alle istituzioni l’avvio di un tavolo tecnico”

Nel frattempo, Mario Biancuzzo vicepresidente vicario della VII Municipalità del Comune di Messina, chiede alle istituzioni l’avvio di un tavolo tecnico, “stabilendo una volta per tutte l’immediata eliminazione del pagamento del pedaggio in località Ponte Gallo, del Comune di Messina, illegittimamente denominato Villafranca Tirrena. Villafranca Tirrena è un altro Comune distinto e

distante. Se è vero come è vero che a ogni problema corrisponde una adeguata soluzione, si chiede alle autorità di attivarsi, normative alla mano, per la definitiva abolizione del pedaggio, come richiesto da 20577 cittadini firmatari di petizioni, che mi onoro di rappresentare”.

E ancora: “Pertanto chiedo di organizzare un tavolo tecnico urgente e indifferibile per rimediare alle criticità dei lavori del

Cas, cogliendo l’occasione per eliminare definitivamente il pedaggio imposto da 54 anni. Il tutto ripristinando le condizioni di legalità che la normativa impone. Resto a disposizione per partecipare ai lavori del tavolo tecnico e per contribuire responsabilmente alla salvaguardia del diritto della sicurezza e della difesa dei territori, nel rispetto della cittadinanza e delle varie funzioni istituzionali”.

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