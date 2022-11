Abbazia normanna di Mili, sabato visita guidata - Tempostretto

Appuntamento alle 9.30 nel sagrato della chiesa

Vent’anni fa Legambiente dei Peloritani organizzava una delle prime edizioni della campagna di Legambiente Sicilia denominata Salvalarte, dedicata alla scoperta della prima Chiesa normanna della Sicilia, Santa Maria di Mili con annesso monastero basiliano.

La Chiesa era stata appena restaurata col rifacimento della copertura lignea dalla Soprintendenza (progetto e direzione dei lavori dell’arch. Daniela Sparacino).

Un bene culturale di valore primario venne ripresentato alla popolazione, con l’auspicio del recupero anche del rudere del monastero e della stabile fruizione.

Oggi si ritorna a visitare la Chiesa, ringraziando don Antonino Gugliandolo, della Parrocchia di S. Pietro apostolo e S. Giuseppe.

Alle ore 9,30 è previsto il raduno nel sagrato della Chiesa, dove si farà la visita guidata con Sebastiano Busà, portavoce del Coordinamento per la Tutela della Chiesa Normanna di Mili. A seguire dibattito con lo stesso Busà e con Enzo Colavecchio di Legambiente dei Peloritani. Sono invitati anche padre Giovanni Lombardo e Annalisa Currò, presidente della cooperativa Valli Basiliane.

Breve Nota sulla Chiesa: Costruita in un punto allora strategico come via di passaggio verso la costa tirrenica, è a semplice navata; è stata allungata nel 500, ma sul prospetto laterale e nella parte absidale, rimane chiaramente visibile la tessitura in mattoni tipica del periodo normanno. La zona presbiteriale è sormontata da una cupola emisferica e da altre due cupolette, tutte montate su tamburi ottagonali. All’interno è stata trovata la lapide della sepoltura di Giordano, figlio del gran Conte Ruggero, risalente all’anno 1092. Una botola centrale immette nella cripta dove venivano preparati per la sepoltura i corpi dei monaci. La parete est è caratterizzata da un’abside esterna e da due nicchie ricavate nello spessore della muratura.

