Abusi sessuali su un minorenne: scatta l’arresto per un uomo di 47 anni

Le indagini dei carabinieri di Milazzo sono scattate subito dopo la denuncia della madre della vittima. L'indagato lo avrebbe attirato in spiaggia con un pretesto

PACE DEL MELA – I carabinieri di Milazzo hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minori. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura locale.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Tutto è partito da una denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima. Da qui sono partite le indagini condotte dai carabinieri di Milazzo e coordinate dalla Procura barcellonese diretta da Giuseppe Verzera. In breve tempo durante le indagini sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe approfittato della presenza del minore nella casa al mare di uno zio. Dopo averlo attirato in spiaggia con un pretesto, mentre giocava con altri coetanei, avrebbe abusato di lui sessualmente.

Come spiegato dai carabinieri, “in tale quadro, alla luce della gravità dei fatti contestati e delle modalità con cui erano state assunte le condotte, nonché del pericolo d’inquinamento probatorio e del concreto rischio di reiterazione del reato, il gip ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto”.