Acr Messina, il presidente Davis: “Siamo tornati, fatevene una ragione”

Il presidente del Messina spiega che il silenzio non è debolezza: "Stiamo lavorando e risponderemo colpo su colpo"

MESSINA – Alla vigilia dell’ultima partita in casa contro il Milazzo, fondamentale in casa per Acr Messina 1900 in vista del raggiungimento del playout dove poi si cercherà la salvezza, il presidente Justin Davis, come sua abitudine ormai, commenta le vicende sportive ed extra campo con una storia social. In particolare è una risposta, indiretta, all’esposto presentato qualche giorno fa da Reggina, Sancataldese e Acireale.

Davis: “Non reagiamo d’impulso”

“Ho visto i messaggi, i commenti, il rumore e voglio essere chiaro – esordisce così Justin Davis – Il silenzio non è debolezza, il silenzio è concentrazione. In questo momento tutto, assolutamente tutto, è finalizzato ad una cosa sola: preparazione, unità, e dare risposte dove conta davvero”.

“Non ci distraiamo – prosegue Davis – Non reagiamo d’impulso, non perdiamo di vista ciò che stiamo costruendo. Ai nostri tifosi: la vostra passione non passa inosservata. La sentiamo e la portiamo con noi. A tutti gli altri: stiamo lavorando per voi e risponderemo colpo su colpo. A chi pensa che pressione, rumore o azioni possano scuoterci sappiate una cosa sola: il Messina è tornato. Fatevene una ragione”.

Articoli correlati