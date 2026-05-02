Messina Attiva torna in spiaggia: oggi la raccolta a Mili Marina

Appuntamento alle 17 per ripulire un tratto di costa tra i più affollati (in estate) della zona sud.

MESSINA – I volontari di Messina Attiva torneranno oggi pomeriggio in spiaggia, per ripulire un tratto di costa esplorato “soltanto per la seconda volta”. Si tratta di una zona della spiaggia di Mili Marina (qui il punto di incontro) che l’associazione ha ripulito soltanto una volta in passato.

Come spiega Messina Attiva, l’appuntamento è per oggi, sabato 2 maggio, dalle 17 alle 19.30: “L’evento si terrà nel pomeriggio, sfruttando la splendida giornata e il fatto che il sole tramonta tardi. Questo ci consentirà di portare a termine le operazioni senza fretta prima dell’arrivo del buio. Come sempre, forniremo sacchi e guanti ai volontari, quindi non è necessario portare altro, se non una buona dose di entusiasmo”.