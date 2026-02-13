 Abusi sessuali sulla figlia della compagna, arrestato 35enne

Redazione

venerdì 13 Febbraio 2026 - 11:00

Aveva creato un rapporto confidenziale e ne aveva carpito la fiducia

A Gioiosa Marea, i carabinieri di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – emessa dal giudice del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 35enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di “violenza sessuale” ai danni di una minore.

Il provvedimento è scaturito da un’indagine coordinata dalla Procura di Patti, e condotta dai carabinieri di Gioiosa Marea, all’esito della quale è stato appurato che l’uomo, intrattenendo una relazione sentimentale con la madre della vittima, aveva creato con quest’ultima un rapporto confidenziale e ne aveva carpito la fiducia, talché – approfittando della sua condizione di inferiorità – l’aveva baciata in più occasioni.

In tale quadro, considerata la gravità degli episodi contestati e le modalità delle condotte, nonché il pericolo di reiterazione del reato, il giudice ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ai domiciliari.

